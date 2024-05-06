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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 13:21
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 13:25
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Dört köyün Azerbaycan’a iadesi Ermenistan’da protesto ediliyor

Tavuş sakinleri, sınırları içerisinde yer alan köylerin iade kararını, kendileri için büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dört köyün Azerbaycan’a iadesi Ermenistan’da protesto ediliyor
Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan (Fotoğraf: Arm Life)

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının 19 Nisan’da yaptığı toplantıdan çıkan sonuca göre dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan'a iade edilmesi kararı, Ermenistan’da tepkiye neden oldu.

Tavuş bölgesindeki köylerin Azerbaycan'a iade kararını protesto eden bir grup, başkent Yerevan'a (Erivan) yürümeye başladı.

Yürüyüşüne 4 Mayıs’ta başlayan "Vatan İçin Tavuş" hareketi, 9 Mayıs'ta başkente ulaşmayı planlıyor. Yürüyüşün başında Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan var.

Civilnet’te yer alan habere göre, Tavuş sakinleri, sınırları içerisinde yer alan köylerin iade kararını, kendileri için büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor. Ermenistan hükümeti ise güvenlik riskinin, anlaşmayla azaltıldığını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

19 Nisan'da iki ülkenin sınır belirleme komisyonlarının sekizinci toplantısı Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi. Mutabakata göre, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinin tamamı 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na bağlı kalarak düzenlenecek.

Hat, Baganis (Ermenistan)-Baganis Ayrim (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Kerimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek. 

29 Nisan itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırına 35 sınır karakolu kuruldu.

Mutabakatla ilgili açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır," dedi. (TY)

ermenistan-azerbaycan ermenistan-azerbaycan ilişkileri Bagrat Galstanyan
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