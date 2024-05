Dört köyün Azerbaycan’a iadesi Ermenistan’da protesto ediliyor

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının 19 Nisan’da yaptığı toplantıdan çıkan sonuca göre dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan'a iade edilmesi kararı, Ermenistan’da tepkiye neden oldu.

Tavuş bölgesindeki köylerin Azerbaycan'a iade kararını protesto eden bir grup, başkent Yerevan'a (Erivan) yürümeye başladı.

Yürüyüşüne 4 Mayıs’ta başlayan "Vatan İçin Tavuş" hareketi, 9 Mayıs'ta başkente ulaşmayı planlıyor. Yürüyüşün başında Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan var.



Civilnet’te yer alan habere göre, Tavuş sakinleri, sınırları içerisinde yer alan köylerin iade kararını, kendileri için büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor. Ermenistan hükümeti ise güvenlik riskinin, anlaşmayla azaltıldığını iddia ediyor.

