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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 18:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 20:25
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El-Culani: HTŞ terör listelerinden çıkarılmalı

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, HTŞ’nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
El-Culani: HTŞ terör listelerinden çıkarılmalı
*Fotoğraf: Independent Türkçe

Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından yönetimi ele geçiren Heyet-i Tahrir’uş Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş Şara), BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'a konuştu.

El-Culani, röportaj için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçti.

"Suriye’nin savaş yorgunu olduğunu" söyleyen El-Culani, "HTŞ’nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını" öne sürdü.

"Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması" için çağrı yapan El-Culani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.

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HTŞ'nin “terör listelerinden çıkarılması gerektiğini” belirten El-Culani, “sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını” ifade etti.

El-Culani, Bowen’ın "Suriye, Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna “iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğu” yanıtını verdi.

Afganistan'ı bir 'kabile toplumu' olarak tanımlayan HTŞ lideri El-Culani, "Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu" belirtti.

El-Culani, “Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini” iddia etti.

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"Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını" ileri süren HTŞ lideri El-Culani, "İdlib'de sekiz yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

El-Culani, ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusunu ise "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" diye cevapladı.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Muhammed el-Culani htş Suriye
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