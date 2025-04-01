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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 02:45
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 06:12
2 dk Okuma

BOYKOTLA YÜZLEŞMEK YA DA MİLLETLE HİZALANMAK

İmamoğlu: "Medya ve iş dünyası için seçim yapma zamanı..."

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu hücresinden boykot çağrısına destek verdi: "Bu boykot, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu: "Medya ve iş dünyası için seçim yapma zamanı..."
Ekrem İmamoğlu Trabzon gezisinde kadınlarla/Instagram, @ekremimamoglu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot kararını desteklediğini açıkladı ve "Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında boykot çağrısının anlamını özellikle iş ve medya dünyasının tutumu açısından irdeledi. 

"Boykot  medya ve iş dünyasını prangalarından kurtarmaya dönük"

İmamoğlu CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısını desteklemenin ve yurttaşları "disiplin ve özveriyle boykot sürecine dahil olmaya davet"in yanı sıra, rejimin boykotu iş dünyasına "sermaye düşmanlığı" şeklinde yansıtması konusunu yorumlamaya özen gösterdi. 

"Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür." dedi

"Artık zaman değişti..."

İmamoğlu, iş dünyasının "Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldu[ğunu]" hatırlattı. İş insanlarının ve medyanın "Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldu[ğunu]" vurgulayan İBB Başkanı, bunu "Kimileri[nin] isteyerek, kimileri[nin] korkuyla [yaptığına]" işaret etti.

"Artık zaman değişti." dedi. "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz."

"Milletle hizalanma vakti"

Ekrem İmamoğlu. "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gel[diğini]" yalın birbiçimde ifade etti: "Ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar."

İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bek[lediğini]" vurguladı. "Milletin sağduyu ve dirayetine güvendiğini" ifade etti. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu boykot İBB operasyonu
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