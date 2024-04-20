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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 21:20
2 dk Okuma

Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır anlaşması

İki ülke arasında yapılan sınır belirleme komisyonu toplantısının sonucuna göre, Ermenistan sınırları içerisinde yer alan dört köy Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır anlaşması
Görsel: Anadolu Ajansı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, dün (19 Nisan) iki ülke sınırında yapıldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi. Mutabakata göre, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinin tamamı 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na bağlı kalarak düzenlenecek.

Hat, Baganis (Ermenistan)-Baganis Ayrim (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Kerimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek. 

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Ermenistan’dan açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu durum Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceği anlamına geliyor.

Söz konusu bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki jeodezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs'a kadar imzalanacak.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre ise, konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanlık Bilgi ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı "İlk defa ülkelerimiz arasında dört köyden oluşan kısımda devlet sınırı çizilmiş olacak,” dendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bazı köylerin Azerbaycan'a teslim edilmemesi durumunda Azerbaycan'ın yeni bir savaş başlatacağını açıklamıştı.

Türkiye: Önemli bir adım

Mutabakatla ilgili açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır," dedi.

Türkiye'den Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan’dan ise Millî Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcileri olarak görevli. Temsilcilerin yaptığı bir dizi görüşme sonrasında, 2 Şubat 2022 tarihinden itibaren iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı. 

1 Temmuz 2022'de Türkiye-Ermenistan sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açıldı ve iki ülke arasında havayolu kargo ticaretinin başlatılması kararı alındı. (TY)

ermenistan-azerbaycan ilişkileri nikol paşinyan sscb Alma Ata
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/haber/ermenistan-disisleri-bakani-halklarimizin-barisa-ihtiyaci-var-292831
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/haber/ermenistan-basbakani-pasinyan-azerbaycan-la-yakin-zamanda-baris-yapmayi-umuyoruz-286993
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/haber/ermenistan-3-3-formatindaki-toplantilar-icin-iran-dan-davet-aldik-286733
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/yazi/daglik-karabag-ve-ermenistan-a-yeni-isgal-tehdidi-283753
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5 Mart 2023
/haber/karabag-da-azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-catisma-275202
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/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-dan-guc-kullanmaktan-kacinma-taahhudu-269294
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