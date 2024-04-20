Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır anlaşması

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, dün (19 Nisan) iki ülke sınırında yapıldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi. Mutabakata göre, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinin tamamı 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na bağlı kalarak düzenlenecek.

Hat, Baganis (Ermenistan)-Baganis Ayrim (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Kerimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

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Ermenistan’dan açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu durum Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceği anlamına geliyor.



Söz konusu bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki jeodezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs'a kadar imzalanacak.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre ise, konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanlık Bilgi ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı "İlk defa ülkelerimiz arasında dört köyden oluşan kısımda devlet sınırı çizilmiş olacak,” dendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bazı köylerin Azerbaycan'a teslim edilmemesi durumunda Azerbaycan'ın yeni bir savaş başlatacağını açıklamıştı.