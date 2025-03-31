İmralı'da bayram görüşü gerçekleşti

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile tutsaklar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı izni kapsamında bugün (31 Mart) yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan, Konar'ın kardeşi Ali Konar, Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım ile Aktaş'ın kız kardeşi Sabiha Aslan'ın görüşmeye gittiği öğrenildi.

11 yılda 7’nci aile görüşü

Öcalan, 2014 yılından bu yana İmralı'da yedi kez ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Bir önceki görüşme, 23 Ekim 2024’te yapıldı. Öcalan, söz konusu tarihte yeğeni ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile aile görüşü kapsamında görüştü.

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Konar ve Aktaş, İmralı’ya götürüldükleri Mart 2015 tarihinden bu yana yalnızca 4 aile görüşü (bugünkü görüşme dahil) gerçekleştirdi. Yıldırım ise yalnızca 3 aile görüşü gerçekleştirdi.

Abdullah Öcalan, 14 yıl içinde sadece 5 defa avukat görüşü gerçekleştirdi. Son avukat görüşü 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti.

Yıldırım, Konar ve Aktaş ise, İmralı’ya götürüldükleri tarihten bu yana avukat görüşü gerçekleştirmedi.

52 aile ve avukat görüş başvurusuna ret

Asrın Hukuk Bürosu, 28 Mart'ta açıkladığı 4 aylık raporda; Abdullah Öcalan ve İmralı Cezaevi'ndeki 3 tutsak için yapılan 52 aile ve avukat görüş başvurusunun yanıtsız bırakıldığı aktardı. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi’ne (CPT), yapılan başvuruda cezaevinin "ivedilikle" ziyaret edilmesi istendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü kapsamında 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta 3 defa İmralı’ya gitti.

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Abdullah Öcalan, 3’üncü görüşmede heyet ve tutsak arkadaşlarıyla birlikte "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yaptı.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

(AD)