DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı

Ramazan Bayramı’nın 2. gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile MHP heyetleri ilk kez birbirlerine bayram ziyaretlerinde bulundu.

DEM Parti’de gelen ziyaretleri kabul eden heyette, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan yer aldı.

DEM Parti’yi ilk olarak MHP heyeti ziyaret etti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal’dan oluşan heyet, heyet tarafından karşılandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre selamlaşmadan sonra ziyarette konuşan İsmet Büyükataman, “MHP olarak sayın genel başkanımızın takdiriyle CHP hariç tüm siyasi partilerle bayramlaşıyoruz. Dargınlıkların giderildiği dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz” dedi.

"Yeni bir Türkiye’yi inşa edebiliriz"

Sonrasında konuşan Öztürk Türkdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon ve tutuklamalara karşı gerçekleştirilen protestolara dönük saldırı, gözaltı ve tutuklamalara değindi.

Türkdoğan, şunları belirtti:

“Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Öncelikle özgürlüğünden yoksun olan kardeşlerimiziz, dostlarımızın ve seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim. Son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması buruk bayram yaşamamıza neden oldu. Umarız bu son olur. Hepimiz ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın gereğine uygun olarak yeni bir Türkiye’yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. Halkın iradesine saygı duyulduğu demokratik bir Türkiye olsun istiyoruz.”

“Herkes demokratik hakkını kullanarak tepkisini koyabilmeli”

Türkdoğan’ın sözlerine karşılık ise Büyükataman, “Bu ülkede yaşayan herkes demokratik hakkını kullanarak tepkisini ortaya koyabilmeli ancak yasalara ve anayasaya uygun olmak zorunda. Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" ifadelerini kullandı.

Ziyarette son olarak konuşan Yüksel Mutlu da, “Bu bayramda en büyük arzumuz tutuklu siyasetçilerimizin, arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın partililerimizin, düşünce ve ifade özgürlüğü nedeniyle tutuklanan arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte barışçıl bir ortamda geçirmiş olmasaydı. Umarım bu ziyaret bunlara vesile olsun. Siyasetin demokratikleşmesi aynı zamanda toplumun da buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kayyım uygulamaları ve antidemokratik uygulamalara karşı olan bir partiyiz. Bunun acısının yıllarca çekmiş bir partiyiz. İnsanların düşüncelerinden, inançlarından duygularından ya da demokratik haklarından dolayı cezaevinde olmamaları gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dem Parti’den MHP’ye ziyaret

Aynı saatlerde DEM Parti heyeti de MHP Genel Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulundu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu’nun yer aldığı DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

“Tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız”

Ziyarette konuşan Ayşegül Doğan, “Farklı düşünen siyasi partilerin ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye çok tarihsel bir fırsatla karşı karşıyadır” diyen Doğan, “27 Şubat’ta gelen çağrıdan sonra bu tarihsel fırsat için üzerimize düşen her şeyi yapmak gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin ‘savaş yorgunu’ bir ülke olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Bu ülke mutlu olabilecekken mutsuz olan bir ülke, Zengin olabilecekken yoksul bir ülkedir. Tüm bu alanlarla ayrı ayrı mücadele etmesi gereken bir ülkedir. Bir yandan anti demokratik uygulamalar sürüyor öte yandan çok kıymetli bir barış arayışı var ve bu çok değerli, çok tarihsel ve Türkiye bu yüzyılı da kaçırmamalı, heba etmemelidir. Mutlaka Türkiye’nin daha demokratik, daha eşit, daha adil daha özgür herkes için kucaklayıcı kapsayıcı bir ülke olması için riskleri de bertaraf etmek gerekiyor. Çünkü; Bunlar riskli zamanlar aynı zamanda. Sayın genel başkan da yaptığı açıklamalarda dikkat çeker hep bu risklere. O yüzden sizin burada ortaya koyacağınız parti olarak, iktidar bloku olarak kararlı iradenin çok büyük bir anlamı ve değeri var. Artık sözler söylendi. Ötelenemez, ertelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden de bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor.”

“Önemli bir sürece girildi”

Ardından konuşan MHP’li Zuhal Topçu ise şunları belirtti:

“Önemli bir sürece girildi. İnşallah bu süreçte devam eder ve edecek. Önemli olan gerçekten de Türkiye’nin geleceğidir. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten bu millet yoruldu artık. Çünkü küresel sistemin zorlamaları var. Tekrar bu ülkenin bir geleneği var. Oluşturduğu bir kültür var. Bin yıllık bir geleneğimiz var. Bugün bakıldığında bunun tekrar ayağa kaldırılması lazım. Bu devletin beraberce yol yürümesi gerekiyor ki Sayın Genel Başkanımız da ilk adımı attı. İnşallah bu stratejinin arkasından çok güzel şeyler gelecek.”

(AD)