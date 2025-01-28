Mazlum Abdi: HTŞ ile Suriye’de tek bir ordunun olması konusunda anlaştık

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’de yaşanan gelişmelere dair bölgede haber yapan Hawar Haber Ajansı'na (ANHA) konuştu.

Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim arasındaki görüşmeler, çatışmaların sürdüğü Tişrîn bölgesindeki son duruma değinen Abdi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından net bir yol haritasının ortaya çıkmadığını söyledi. Abdi, fakat Suriye'nin eski duruma da dönmeyeceğini belirtti.

"Suriye halen kuşatma altında"

Suriye'de "güvenlik boşluğu" olduğunu ifade eden Abdi, şöyle devam etti: "Bazı çevrelerin ihlallerde bulunduğunu duyuyoruz. Bu ihlaller Suriye bölgelerinin istikrarını bozuyor. Ekonomik durum kötü ve daha da kötü oluyor. Suriye halen kuşatma altında. Ülke üzerindeki ekonomik abluka halen kalkmış değil. Uluslararası güçler, bu ablukanın kalkması konusunda tam bir kanaate varmış değil. Nedeni ise ülkenin şimdiye kadar gereken yeni yönetim formuna kavuşmamış olması. Öte yandan sorumlu güçler bu yönetimin uygun olup olmadığı konusunda hâlâ net bir tutuma varabilmiş değil. Yeni yönetime karşı bu yaklaşımlar, Suriye’nin siyasi geleceği için de endişeler ortaya çıkarıyor. Başlıca endişe Suriye topraklarına yönelik saldırıların devam etmesi olasılığı."

"Saldırıların durması için önerilerimiz var"

Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Türkiye'nin, Tişrîn Barajı çevresindeki saldırılarına değinen Abdi, şöyle konuştu: "Kobanî’ye yönelik saldırıların durması için önerilerde bulunduk. Şimdi de Tişrîn Barajı ve Qereqozaq bölgesine saldırıların durması için önerilerimiz var. Özellikle ABD aracılığıyla bu konuda çalışıyoruz. Bazı kesimlerin saldırıların durması için olumlu yaklaşım sergiliyor, biz de saldırıların durması için gelen tüm önerilere olumlu yaklaşıyoruz."

"Saldırıları durdurmak yeni yönetimin görevidir"

Abdi, saldırılar ile ilgili Suriye yeni yönetimine sorumluluk düştüğünü ve yeni yönetimin net bir tutum ortaya koyması gerektiğini belirtti: "Yeni yönetim kendini tüm Suriye’den sorumlu görüyor ve Suriye’nin geleceği konusunda ortak çalışma ve diyalog için bizimle görüşüyor. Haliyle bu saldırıları durdurmak yeni yönetimin görevidir. Söz konusu saldırılar Suriye krizinin çözüme kavuşması için yapılan iç ve dış girişimlere karşıdır."

"Savaşın durması için güçlerimiz Minbic'ten çekildi"

Tişrîn Barajı çevresindeki çatışmalara dikkat çeken Abdi, Türkiye ile anlaşma yaptıklarını ancak anlaşmanın ihlal edildiğini söyledi:

"Saldırıların devam etmemesi ve savaşın tamamen durması için, güçlerimizin Minbic’den çekilmesi konusunda diğer taraf ile anlaşma sağladık. Türk ordusunun Süleyman Şah türbesine kadar gelmesine yol açtık. Anlaşmamıza göre Tişrîn Barajı, ‘Milli Ordu’nun ulaşamayacağı bölgedeydi. Anlaşma, Minbic’in kırsal bölgelerine kadardı. Fakat onlar Kobanê’yi ablukaya almak için Tişrîn Barajı ve Qereqozaq Köprüsü’ne saldırdı, Fırat’ın doğusuna ulaşma girişiminde bulundu. Tişrîn Barajı’nı kontrol etmek, Fırat’ın doğusuna ve Sirrîn bölgesine geçerek Kobanê’nin ablukasını tamamlamak istediler. Şu an onlar Fırat’ın batısına çekildiler. Hâlâ da Fırat’ın doğusuna geçme çabasındalar. Eğer ki amaçları Süleyman Şah Türbesi'ni geri almaksa buna yol verebiliriz. Ama bu çabalar bölgede yeni bir savaşın başlangıcı için ise, hiç şüphe yok ki buna yol vermeyiz."

"Birlik halinde bir Suriye istiyoruz"

Abdi, Özerk Yönetim ve HTŞ arasındaki görüşmelere de değindi, HTŞ lideri Ahmet El- Şara ile yaptıkları görüşmeyi anlattı:

"Bizler esasen ve stratejik olarak genel bir Suriye üzerinde düşünüyoruz. Birlik halinde bir Suriye istiyoruz, ayrılıkçılık gibi bir niyetimiz yok. Birçok kişi, bizim Suriye’de iki ordu oluşturmak ve devlet içinde devlet için çalıştığımız propagandalarını yapıyor. Böyle bir niyetimiz hiçbir şekilde yoktur. Temel noktalarda iki taraf arasında farklılık bulunmamaktadır.

Suriye’de tek bir ordunun olması ve DSG’nin de bu ordunun parçası olması konusunda anlaştık. Fakat mekanizmasının ne olacağı, nasıl yürütüleceği gibi konularda görüşmeler devam ediyor. SDG 10 yıldır var ve Kuzey ve Doğu Suriye’nin tüm bileşenlerinden oluşan bir güç. Üzerinde biraz anlaşamadığımız konu, bunların ne zaman olacağı konusu. Şimdi Tişrîn Barajı’nda çatışmalar var. Bu baraj ulusal bir kurumdur ve genel Suriye’yi alakadar ediyor. Dolayısıyla sorun, Şam yönetimi aracılığıyla çözülmelidir. Aramızda bir çelişki yok ve en önemlisi de şu ki her iki tarafta da diyalog niyeti var. Bu yüzden sabırlı bir düzenleme yapmak gerekiyor. Hızlı hareket etmek bu durumda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir."

"Şam yönetimiyle doğrudan görüşmeler var"

Abdi, geçici yönetimden bazı isimlerin yaptıkları açıklamalara ilişkin ise "Bizim için en önemlisi HTŞ yöneticisi Sayın Ahmet El Şara’nın açıklamalarıdır. HTŞ ve Şam yönetimi ile doğrudan görüşmeler var. Aramızda bazılarımızın gidiş gelişleri oluyor. İlişkilerimiz üst düzeydedir. Diyalog ve diyalogların devam etmesi konusunda aramızda çelişki olduğunu düşünmüyorum" dedi.

(RT)