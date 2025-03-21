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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 10:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 11:12
2 dk Okuma

Ermenistan-Türkiye sınır kapısı Suriye'ye yardım için açılıyor

Ermenistan’ın Suriye’ye insani yardım göndermesi nedeniyle Iğdır’daki sınır kapısı 10 günlüğüne açılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenistan-Türkiye sınır kapısı Suriye'ye yardım için açılıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ermenistan hükümetinin kararıyla Türkiye ile olan Margara (Alican) sınır kapısı 21-31 Mart tarihleri ​​arasında açılacak. Amaç, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım malzemesi göndermek.

Agos Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ermenistan resmî makamlarından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Bu kararın alınması, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım yüklerinin Türkiye üzerinden kara yoluyla taşınması gerekliliği ile ilgilidir. Bu kararın kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti'ne yapılacak insani yardım sevkiyatlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ulaştırılmasına imkân tanıyacaktır."

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Sınır kapısı ne zamandan beri kapalı?

Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı 1993 yılından beri kapalı. 

Türkiye, 1991’de Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen, 1993’te Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a destek için sınırı tek taraflı olarak kapattı. Bu tarihten itibaren iki ülke arasında doğrudan kara ticareti ve ulaşım mümkün olmadı.

Türkiye ve Ermenistan, diplomatik ilişkileri normalleştirmek ve sınırı açmak için 2009 yılında İsviçre arabuluculuğunda Zürih Protokolleri'ni imzaladı; ancak süreç başarısızlıkla sonuçlandı.

Azerbaycan’ın 2020’de 44 gün süren Karabağ işgalinin ardından, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yumuşama sinyalleri görüldü. 2021'de iki ülke, özel temsilciler atayarak doğrudan görüşmelere başladı. Diplomatik temaslar yoğunlaştı ve hava sahası sivil uçuşlara açıldı.

2022’de iki ülke, sınır kapılarının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda anlaştı.

2023’te Maraş depremleri sonrası Türkiye, Ermenistan’dan gelen insani yardımları kabul etti ve Margara (Alican) Sınır Kapısı 30 yıl sonra ilk kez geçici olarak açıldı.

Ermenistan, 2024’te Türkiye ile ticari ilişkilerin tamamen normalleşmesini istediğini açıkladı; ancak, Türkiye sınırın tam açılması konusunda henüz kesin bir karar vermedi. Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri, Azerbaycan’la olan bağları göz önünde bulundurularak şekillendiriliyor. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
Türkiye-Ermenistan ilişkileri alican sınır kapısı suriye'ye insani yardım nikol paşinyan
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/haber/turkiye-ermenistan-iliskileri-halklar-ne-dusunuyor-301750
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/haber/erdogan-ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-ile-gorustu-300096
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/haber/turkiye-ermenistan-temsilcileri-kilic-ve-rubinyan-sinirda-bulustu-298016
Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı
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/haber/ermenistan-filistini-resmen-tanidi-296691
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13 Mayıs 2024
/haber/ermenistan-daki-gosteriler-toplumu-cozumsuzluge-yonlendirme-cabasinda-295337
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/haber/dort-koyun-azerbaycana-iadesi-ermenistanda-protesto-ediliyor-294990
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/haber/hakan-fidan-ermenistan-ile-normallesmede-herhangi-bir-engel-gormuyoruz-289316
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