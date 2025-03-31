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Yayın Tarihi: 31 Mart 2025 21:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 02:11
2 dk Okuma

ORC AÇIKLADI

Son anket: CHP birinci parti konumunu sürdürürken, AKP geriledi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ve sonrasında kamuoyu eğilimlerini yoklayan OEC araştırma anketinde, AKP'nin desteği gerilerken CHP'nin konumunu koruduğu MHP'nin ZP'ye oy kaybetmekte olduğu görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Son anket: CHP birinci parti konumunu sürdürürken, AKP geriledi
ORC anket grafiği/X,@orc_arastirma

ORC Araştırma, 25-27 Mart arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklanması, Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla sonuçlanan operasyonların ve 7 gün boyunca süren protestoların ardından gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı

Buna göre "bu pazar seçim olsa" kime oy verecekleri sorulan 26 ilden 3 bin 160 katılımcının yüzde 30,2'si birinci sıraya CHP'yi yerleştirdi. Aynı şirketin kasım 2024'te yaptığı araştırmada da CHP'nin oyların yüzde 30,5'ini alacağı, AKP'nin yüzde 29,4'te kalacağı öngörülmüştü.

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7 ay sonra CHP'nin konumunu korurken AKP'nin 1 puan geriye gittiği ortaya çıktı. 

ORC Araştırmanın son anketinde sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

Parti

 Yüzde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30,2
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 28,1
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)    8,0 
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)   7,5
Zafer Partisi (ZP)   5,1
Yeniden Refah Partisi (YRP)   4,3
Gelecek Partisi (GP)   2,5
Büyük Birlik Partisi (BBP)   2,1
Türkiye İşçi Partisi (TİP)   1,7
Yerli ve Milli Parti (YMP)   1,6
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)   1,3
Anahtar Parti (A Parti)   1,1

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
ORC araştırma imamoğlu AKP İBB operasyonu
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