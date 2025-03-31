Bahçeli'den Anayasa ve kongre çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın oluştuğunu belirten Bahçeli, “Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" dedi. Barışın inşasında herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Bahçeli, “Bu kapsamda geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele" diye konuştu.

“Beklentiyi sevince dönüştürmek elimizdedir”

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na dair de konuşan Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür” dedi.

Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğini dile getiren Bahçeli, “Bu nedenle birçok dinamik dikkatli yönetilmeli. Öncelikle İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, adalet ve eşitlik esas olmalıdır” diye belirtti.

“Kutlu geleceği birlikte inşa etmeye çağırıyoruz”

Demokratik Anayasa vurgusu yapan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.”

“Yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemde”

“TBMM İçtüzüğünde yasama kalitesini artıracak, yasa yapımında katılımcılığı sağlayacak, etkin işleyen bir yasama faaliyetine imkan veren değişiklikler hayata geçirilebilecektir” diye Bahçeli şöyle konuştu:

“Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir. Bu kapsamda insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılmasını sağlayacak adımlar süreklilik içinde atılabilecektir.”

Anayasa çağrısı

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yönetim istikrarını, temsil adaletini ve uzlaşma kültürünü tesis eden yapısını daha da kurumsallaştıracak atılımları yapmak" 28’nci dönem TBMM’nin sorumluluğundadır diyerek Anayasa çağrısı yaptı. Bahçeli, şu ifadeleri kaydetti:

Bu kapsamda; devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında siyaset alanını genişletecek, katılımı artıracak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, parti üyeliğini sağlam teminatlara bağlayacak, siyasette etik ve ilkeyi hâkim kılacak değişiklikler hayata geçirilebilecektir. Toplumsal temsili her alanda yaygınlaştıracak, yasama yürütme ilişkisini güçlendirecek, denge ve denetimi daha da etkinleştirecek düzenlemeler yapılabilecektir.

(AD)