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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:55
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 16:55
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Ermenistan'da Paşinyan karşıtı eylemler sürüyor

Ermenistan’da 10 gündür süren protestolarda bugün en az 38 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı eylemler sürüyor
Fotoğraf: Ani Ghevondyan, Armenian Weekly

Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da (Erivan) kilisenin yönlendirmesiyle geçen hafta başlayan ve Azerbaycan'la sınır belirleme sürecinin durdurulması ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden eylemler bugün de devam etti. 

Eylemciler, bugün yine başkentte ana cadde ve sokaklarda trafiği durdurmaya çalıştı, iş ve ders bırakma eylemleri yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eyleme müdahale eden polis 38’den fazla protestocuyu gözaltına aldı. 

Gözaltılar esnasında aralarında muhalefet parti milletvekillerinin de bulunduğu eylemcilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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Ne olmuştu?

Ermeni kilisesinin örgütlediği bazı yurttaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan önderliğinde düzenlenen "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile başkentten gelenler, 9, 10 ve 12 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.

Galstanyan ve mitinge katılanlar, Paşinyan'ın istifasını talep etmiş; Galstanyan son mitingde, 13 Mayıs'tan itibaren başkentte yolların kapatılarak şehrin trafiğinin felç edilmesi, iş ve ders bırakma eylemleri yapılması çağrısında bulunmuştu. (TY)

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