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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 00:38
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 06:07
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"BANKAMATİK MEMURLARI"NA 3 MİLYON AVRO

Protofaşist Marine Le Pen'e 4 yıl hapis ve 5 yıl siyaset yasağı

Protofaşist Ulusal Birlik (RN) partisinin Fransa Ulusal Meclis grubu başkanı Marine Le Pen ve sekiz partili AB fonlarını zimmete geçirmekten hüküm giydiler. Le Pen'in 4 yıllık hapis cezasının iki yılı ertelendi. Kalan iki yılı elektronik takip cihazı iliştirilmiş olarak geçirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Protofaşist Marine Le Pen'e 4 yıl hapis ve 5 yıl siyaset yasağı
Prortofaşist Ulusl Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, hüküm sonrası mahkemeden ayrılırken/wuwf.org

Üç yıldır süren yargılama sonucunda zimmete para geçirmekten suçlu bulunan protofaşist Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, beş yıl süreyle kamu görevinden yasaklanmaya mahkum edildi. Mahkeme yasağın hükmün açıklanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesine karar verdi. 

Paris adliyesinde görülen davada mahkeme Avrupa Parlamentosu'nda meydana gelen sahtekarlık suçlamasıyla ilgili olarak 2022'de açılan davada yargılananların hepsini suçlu buldu. 

Marine Le Pen zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
Marine Le Pen zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
17 Nisan 2022

Le Pen'in mahkum edildiği beş yıl kamu görevinden yasaklanma cezasının derhal yürürlüğe girecek olması RN liderinin 2027 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kapatıyor.

Le Pen ayrıca dört yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına çarptırıldı. Ancak cezasının iki yılı ertelendi, kalan iki yılını da elektronik takip cihazı iliştirilmiş olarak geçirecek.  

Tepkiler 

Marine Le Pen'in Avrupa Birliği fonlarını zimmete geçirmekten suçlu bulunması ve 5 yıl süreyle kamu görevlerinden yasaklanmasını sol siyasetçiler ve partiler genellikle olumlu karşıladı.​

Marine Le Pen, mahkeme kararını "Fransa halkının demokratik tercihine bir müdahale" olarak niteledi ve kendisine bir siyasal komplo kurulduğunu idia etti. Kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk eden Le Pen, temyize gideceğini söyledi. 

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, mahkeme kararını adaletin yerini bulması olarak değerlendirse de, yargının siyasi süreçlere müdahalesinin tehlikeli bir emsal oluşturabileceğinden duydukları kaygıyı da  dile getirdi. ​

Sosyalist Parti (PS) yetkilileri, Le Pen'in mahkumiyetinin hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu belirterek yolsuzlukla mücadelenin önemini vurguladılar.

Yeşiller Partisi (EELV) de kararın siyasal süreçlerde saydamlık ve etik standartların korunması açısından önemli olduğu üzerinde durdu. ​

Ancak solda bir çok muhalif şahsiyet, yargının siyasal öznelere  yönelik kararlarının demokratik süreçler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusuna dikkat çekiyor. Siyasal liderlerin seçimle belirlenmesi gerekliliği ve yargı müdahalelerinin seçmen iradesini zayıflatabileceği başlıca kaygı konusu olarak öne çıkıyor. 

Kararın derhal yürürlüğe girmesinin siyasal imaları

Yargıç Benedicte de Perthuis kararında, "daha önce hüküm giymiş bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması halinde yeniden suç işleme riski doğmasının yanı sıra kamu düzeninin de büyük ölçüde bozulacağını dikkate aldı[ğını]" söyledi. 

İtirazların sonuca bağlanmasının birkaç yıla kadar varabilmesi olasılığı nedeniyle, kararın derhal yürürlüğe konulmaması halinde Marine Le Pen'in 2027'de gerçekleşeceği bilinen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması mümkündü. Yargıç Perthuis, Le Pen'i kamu görevinden yasaklama kararını derhal yürürlüğe koyayarak, itiraz süresi boyunca bekletme seçeneğini elemiş oluyor.

İtiraz hakkı

Le Pen'in seçme ve seçilme hakkının ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine ve mahkumiyeti dolayısıyla Yargıtaya itiraz yolu açık. 

Le Pen'in birlikte yargılandığı Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot, 12 ayı ertelenen 18 ay hapis ve 8 bin avro para cezasına ve 3 yıl kamu görevinden yasaklanma cezasına çarptırıldı. Ancak Aliot hakkındaki hüküm derhal yürürlüğe girmeyecek . Bu, Aliot'nun karara itirazı halinde belediye başkanlığını sürdürebileceği anlamına geliyor.

Diğer suç ortakları da 12 ay ile 3 yıl arasında hapis, 50 biner avro para ve bir yıl ile 3 yıl arasında kamu görevinden yasaklanma cezalarına çarptırıldılar. Avrupa Parlamentosu üyesi Bruno Gollnish'in beş yıl kamu görevinden yasaklanma cezası da hemen yürürlüğe girecek.

Dava Türkiye'de "bankamatik memurluğu" olarak bilinen türden, hiç çalışmadan "sahte görev"ler için maaş alınması iddiaları etrafında dönüyordu: Le Pen ve diğer sanıklar, Fransa'daki Ulusal Birlik partisinde görevli, kimileri hayatında Avrupa Parlamentosunun kapısından içeri adım atmamış "personel"e Avrupa Parlamentosu fonlarından 3 milyon avroya varan maaş ödenmesini sağlamakla suçlanıyordu.

Bu şekillde 2004 ve 2016 arasında sahte beyanlarla "işe alınanlar" arasında bir koruma, bir sekreter, Le Pen'in idari işler müdürü ve bir grafik tasarımcısı vardı. 

Partinin kurucusu Marine Le Pen'in babası Jean-Marie de başlangıçta sanıklar arasında olmakla birlikte sağlık gerekçeleriyle davadan vareste tutulmuş, Ocak 2025'te 96 yaşında ölmüştü. 

(AEK)

Haber Yeri
Paris
marine le pen zimmet siyaset yasağı
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