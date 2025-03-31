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Yayın Tarihi: 31 Mart 2025 16:17
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2025 16:19
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İBB operasyonunda tutuklama vermeyen hakimin görev yeri değişti

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama İBB operasyonu sırasında tutuklama kararı vermeyen hakimin görevden alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB operasyonunda tutuklama vermeyen hakimin görev yeri değişti

Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı açıklamada İBB'ye yönelik operasyon nedeniyle gözaltına alınan ve aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın da bulunduğu sekiz kişi hakkında tutuklama kararı vermeyen sulh ceza hakiminin görev yerinin değiştirildiğini iddia etti.

Günaydın mesajında; 

İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor.

Sen misin bunu yapan?

Önce kararı veren hakim Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapılıyor.

Ardından yapılan itiraz neticesinde, sözü edilen 8 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı veriliyor.

Bu örnek, bir yandan son sürecin nasıl yargının araçsallaştırılarak yürütüldüğüne açık kanıt niteliğindeyken..

Diğer taraftan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı HSK içindeyken hakim ve savcıların tarafsız ve bağımsızlığının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun..

Bunun yanında kurulan sulh ceza hakimliği sisteminin, hakimden bağımsız olarak, kişi özgürlüğü ve insan hakları açısından mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

MS 400’lü yıllarda yaşamış teolog Augustinus’un dediği gibi;

“İçinden adaleti çıkarırsan devlet bir çeteden başka nedir ki”

bilgisini paylaştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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