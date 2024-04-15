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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:25
2 dk Okuma

Karabağlı Ermenilerin bir bölümü Ermenistan'dan da göç ediyor

1 Nisan 2024 itibarıyla 9 bin 100 Karabağ vatandaşı Ermenistan'ı terk etmiş durumda.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Karabağlı Ermenilerin bir bölümü Ermenistan'dan da göç ediyor
Fotoğraf: Hagop Ipdjian / X

"Joğovurt" (Halk) gazetesi 6 Nisan'da, zorla yerinden edilen 16 bin Karabağ vatandaşının eylül ayından bu yana Ermenistan'ı da terk ettiğini yazdı.

Makalede "Artsakh'tan (Karabağ) zorla yerinden edilenlerin yaklaşık 16 bin'i devletin ilgisizliği nedeniyle Ermenistan'ı terk etti" dendi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha önce 29 Mart'ta düzenlenen bir panelde konuşan insan hakları savunucusu Gegham Stepanyan, Ermenistan'dan göç eden yaklaşık 11-15 bin Karabağ Ermeni olduğunu söylemişti.

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Ulusal Güvenlik Servisi verileri

Civilnet Doğrulama Servisi, göç eden Karabağlılarla ilgili bir araştırma yaptı.

Son aylarda #CivilNetCheck, Ermenistan'ı terk eden Karabağ vatandaşlarının kesin sayısını doğrulamak için Ulusal Güvenlik Servisi'ne (NSS) düzenli olarak talepler gönderdi.

Son mektuba yanıt olarak NSS, 1 Nisan itibarıyla Karabağ’a kayıtlı 15 bin 162 kişinin Ermenistan'dan ayrıldığını ve 6 bin 062 kişinin geri döndüğünü bildirdi. Yani 1 Nisan itibarıyla 9 bin 100 Karabağ vatandaşı Ermenistan'ı terk etmiş durumda.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, aylarca abluka altına aldığı Karabağ'a, saldırılarda sivil ve polislerin öldüğü gerekçesiyle 19 Eylül 2023’te askeri operasyon başlattı.

20 Eylül'de varılan anlaşma ve ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri, ilk olarak 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlak kentinde, ikinci kez ise 25 Eylül'de İvanyan'da (Hocalı) bir araya geldi. Toplantılardan bir sonuç çıkmadı.

Azerbaycan'ın süren ablukası gıda ve su sıkıntısına neden olduğu için yaklaşık 100 bin Karabağlı Ermeni, Ermenistan'a göç etti.

4 bin 400 kilometrekarelik Karabağ'da nüfusun 100 bine yakını Ermeni'ydi. (TY)

Ermenistan karabağ karabağlı ermeniler militarizm
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16 Ekim 2023
/haber/papa-francis-karabag-daki-manastir-ve-ibadethaneler-korunmali-286375
AKPM SONBAHAR OTURUMU
Avrupa'nın "Acil Tartışma" Gündemi | Gezi Davası, Osman Kavala ve Dağlık Karabağ
6 Ekim 2023
/haber/avrupa-nin-acil-tartisma-gundemi-gezi-davasi-osman-kavala-ve-daglik-karabag-285888
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5 Ekim 2023
/haber/karabagin-eski-cumhurbaskani-arayik-harutyunyan-gozaltina-alindi-285812
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/haber/karabag-dan-goc-edenlerin-sayisi-50-bine-dayandi-285440
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/haber/azerbaycan-karabag-operasyonunda-192-askerimiz-oldu-285421
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/haber/karabagda-akaryakit-deposunda-patlama-en-az-20-olu-290-yarali-285391
"Karabağ Ermenileri büyük ihtimalle Stepanakert'ten ayrılacak"
24 Eylül 2023
/haber/karabag-ermenileri-buyuk-ihtimalle-stepanakert-ten-ayrilacak-284412
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23 Eylül 2023
/yazi/daglik-karabag-artsakh-kurban-edildi-284382
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