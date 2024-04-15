Karabağlı Ermenilerin bir bölümü Ermenistan'dan da göç ediyor

"Joğovurt" (Halk) gazetesi 6 Nisan'da, zorla yerinden edilen 16 bin Karabağ vatandaşının eylül ayından bu yana Ermenistan'ı da terk ettiğini yazdı.

Makalede "Artsakh'tan (Karabağ) zorla yerinden edilenlerin yaklaşık 16 bin'i devletin ilgisizliği nedeniyle Ermenistan'ı terk etti" dendi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha önce 29 Mart'ta düzenlenen bir panelde konuşan insan hakları savunucusu Gegham Stepanyan, Ermenistan'dan göç eden yaklaşık 11-15 bin Karabağ Ermeni olduğunu söylemişti.

Karabağ’da ne oldu?

Ulusal Güvenlik Servisi verileri

Civilnet Doğrulama Servisi, göç eden Karabağlılarla ilgili bir araştırma yaptı.

Son aylarda #CivilNetCheck, Ermenistan'ı terk eden Karabağ vatandaşlarının kesin sayısını doğrulamak için Ulusal Güvenlik Servisi'ne (NSS) düzenli olarak talepler gönderdi.



Son mektuba yanıt olarak NSS, 1 Nisan itibarıyla Karabağ’a kayıtlı 15 bin 162 kişinin Ermenistan'dan ayrıldığını ve 6 bin 062 kişinin geri döndüğünü bildirdi. Yani 1 Nisan itibarıyla 9 bin 100 Karabağ vatandaşı Ermenistan'ı terk etmiş durumda.