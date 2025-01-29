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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 22:27
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 09:38
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"GEÇİŞ DÖNEMİ CUMHURBAŞKANI"

"Zafer Konferansı" Ahmet eş-Şara'yı resmen Suriye Cumhurbaşkanı ilan etti

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Esad karşıtı askeri harekatı yürüten "Askeri Operasyonlar İdaresi" gruplarının temsilcilerinin katıldığı "Zafer Konferansı" Ahmet eş-Şara'yı Başkanlığa getirirken orduyu, parlamentoyu ve 2012 Anayasası'nı feshetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Zafer Konferansı" Ahmet eş-Şara'yı resmen Suriye Cumhurbaşkanı ilan etti
Ahmed eş-Şara BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile Şam'da/Fotoğraf:SANA

Suriye'de devrik Beşar Esad yönetiminin yerini alan fiili yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" ilan edildi.

AA'nın Suriye Haber Ajansı'ndan (SANA) aktardığı habere göre, fiili yönetimin liderinin cumhurbaşkanlığı, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Esad karşıtı askeri harekatı yürüten grupların temsilcilerinin katıldığı "Zafer Konferansı"nda kararlaştırıldı.

Konferans sonunda "Askeri Operasyonlar İdaresi" Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani'nin okuduğu sonuç bildirgesiyle Şara'nın geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan edildiği ve ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyuruldu.

2012'de kabul edilen anayasanın yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esad rejiminin bileşenleri olan ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun da feshedildiğini açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
geçiş dönemi ahmed eş-şara
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