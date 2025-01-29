"Zafer Konferansı" Ahmet eş-Şara'yı resmen Suriye Cumhurbaşkanı ilan etti

Suriye'de devrik Beşar Esad yönetiminin yerini alan fiili yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" ilan edildi.

AA'nın Suriye Haber Ajansı'ndan (SANA) aktardığı habere göre, fiili yönetimin liderinin cumhurbaşkanlığı, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Esad karşıtı askeri harekatı yürüten grupların temsilcilerinin katıldığı "Zafer Konferansı"nda kararlaştırıldı.

Konferans sonunda "Askeri Operasyonlar İdaresi" Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani'nin okuduğu sonuç bildirgesiyle Şara'nın geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan edildiği ve ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyuruldu.

2012'de kabul edilen anayasanın yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esad rejiminin bileşenleri olan ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun da feshedildiğini açıkladı.

(AEK)