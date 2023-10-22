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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2023 11:31
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2023 11:31
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Ermenistan: 3+3 formatındaki toplantılar için İran'dan davet aldık

Bölgedeki "Batı egemenliğini azaltmayı" hedefleyen 3+3 formatı, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve İran'ı kapsıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/22/ermenistan-3-3-formatindaki-toplantilar-icin-iran-dan-davet-aldik.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı Arşivi

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Ermenistan'ın İran'dan 3+3 formatı için dışişleri bakanlığı düzeyinde bir toplantı daveti aldığını söyledi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kostanyan davetle ilgili şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi olası toplantı Tahran'da gerçekleşecek ve İran tarafından bir davet aldık. Şu anda İranlı meslektaşlarımızla görüşmeler sürüyor, nihai karar verildiğinde bunu açıklayacağız.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Public TV'ye verdiği demeçte, Ermenistan'ın 3+3 formatındaki toplantılara katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Bu formattaki toplantılar 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'nda sonra yapılmış, ancak kesintiye uğramıştı. ​

“Küçük ülkeler üzerinde patronaj”

Ermenistan Kamu Radyosu’nda yer alan habere göre ise, siyaset bilimci Tigran Grigoryan “Batı’yı bölgeden çıkarmaya yönelik” formatla ilgili temmuz ayında verdiği demeçte şöyle demişti:

“Bölgenin açıkça etki alanlarına ayrıldığını düşünüyorum. Bir alanda Rusya, diğerinde Türkiye nüfuz sahibi olacak.

“Bu öyle bir model ki, bölgenin büyük ülkeleri küçük ülkeler üzerinde patronaj kuruyor. Ermenistan ve Karabağ’ın (Artsakh) geri kalanı Rusya’nın sorumluluk bölgesi olacak ve Türkiye’nin Azerbaycan’daki etkisi artacak.

“Bu aşamada bu platform daha çok danışma niteliğine sahip olacak.”

(TY)

azerbaycan-ermenistan ilişkileri nikol paşinyan
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/haber/karabagin-eski-cumhurbaskani-arayik-harutyunyan-gozaltina-alindi-285812
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/yazi/daglik-karabag-artsakh-kurban-edildi-284382
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/haber/karabag-da-ne-oldu-284368
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/haber/avrupa-basininda-karabag-jeopolitik-olarak-ilgi-cekmiyor-284280
Rusya'dan Karabağ açıklaması: Birkaç dakika önce bilgilendirildik
19 Eylül 2023
/haber/rusya-dan-karabag-aciklamasi-birkac-dakika-once-bilgilendirildik-284203
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/haber/pasinyan-karabag-i-da-iceren-azerbaycan-in-toprak-butunlugunu-tanimaya-haziriz-279164
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