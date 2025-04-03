Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrolle serbest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestların tüketim boykotuna dönüşmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

"Ya hep beraber..."

Üzümoğlu Adliye'den çıkarken “Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Boykota destek veren dizi oyuncusu gözaltında

Boykota sosyal medyadaki paylaşımlarıyla destek vermesi gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Üzümoğlu'nun dosyasına suç kanıtı olarak Saraçhane ve Maltepe mitingi paylaşımları da eklendi.

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay ve birçok oyuncunun desteklerini göstermek üzere geldikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Üzümoğlu ve diğer 10 kişiye, savcılığın talebine uyularak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi ve serbest bırakıldılar.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan İBB operasyonuna İstanbul'da ve Türkiye'nin bütün büyük kentlerinde sokaklara çıkarak ve dersleri boykot ederek tepki gösteren üniversite öğrencileri protestoların 2 Nisan'da tüketim boykotuna dönüşerek sürmesi için çağrı yapmışlardı.

Üniversitelilerden 2 Nisan'da 'ekonomik boykot' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından, üniversite öğrencilerinin çağrısını yaptığı #2nisantüketimboykotu'na destek verdiğini açıklamıştı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik Özel'in destek açıklamasını "Türkiye’yi topyekun tehdit etmek" olarak tanımlarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat "boykottan kaynaklı maddi kaybı olanları boykot çağrısı yapanlara karşı tazminat davası açmaya" çağırmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da boykotu "milli ekonomimize suikast [...] Ekonomimize bir darbe girişimi" olarak karalamıştı.



İstanbul Cummhuriyet Başsavcılığı da kendi kararıyla "boykot çağrısı yapanlar ve bu söylemleri yayan şahıslara nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Oyuncu Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilerek diğer 10 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

31 yaşındaki oyuncunun gözaltına alınması üzerine Yönetim Kurulu üyesi olduğu Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay yaptığı açıklamada "Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir.” dedi.

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay’dan gözaltılara tepki

Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan da tepki geldi. Başarır, “Sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız! Boykot, Erdoğan yapınca hak, sanatçı yapınca suç, öyle mi? Siz insanları işinden eden, ekmeğiyle oynayan zavallılarsınız! İşte sizin adaletiniz, işte çürümüş düzeniniz! Sanatı da sesimizi de direnişi de susturamayacaksınız.” dedi.

(AEK)