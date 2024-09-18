Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Fernas işçileri için ortak mücadele çağrısı

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, direnişlerinin 23’üncü gününde Fernas İnşaat A.Ş. önünde eylem yapmak istedikleri için gözaltına alınan Fernas işçileri için Bakanlıklar'daki Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Fernas işçisi yalnız değildir” pankartının açıldığı basın açıklamasında sık sık, “Direne direne kazanacağız”, “Fernas işçisi yalnız değildir” sloganları atıldı.

Sendikaya üye oldular, işten çıkarıldılar

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'in Manisa Soma'daki kömür ocağında çalışanlardan yedisinin Bağımsız Maden-İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından direnişe geçen işçiler, firmanın Ankara’daki genel merkezi önünde eylem yapmak istemişler ve 24 işçi gözaltına alınmıştı.

Fernas işçileri şirketin genel merkezi önünde ters kelepçeyle gözaltına alındı

Emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı sunan Sibel Korkmaz Sarı “ [...] Dün, Fernas şirketi önüne giden işçiler orantısız bir polis şiddetiyle karşılaştılar, tekmelenerek gözaltına alındı[klarını]" hatırlattı. "Kendilerini tekmeleyip ‘oh’ çeken polise ‘301’den sonra bizi yine tekmelediniz. Yeraltında ölmedik, buraya ölmeye geldik. Korkmuyoruz’ dediler” dedi.

Ortak mücadele çağrısı

Sarı, madencilerin “Kendi kader[lerini]ini ve hepimizin kaderini değiştirmek için bir adım atmaya çağır[dıklarını]" söyledi. Ya çağrılarına ses olacağız ya da sıranın bize de gelmesini bekleyeceğiz. Herkesi bu davete ses olmaya çağırıyoruz." dedi.

İşçinin sözü Fernas işçilerinden İlyas Bedir de Soma’da bir muhatap bulamadıkları için Ankara’ya geldiklerini açıkladı. “Burada da direnişimize rağmen yine bir muhatap bulamadık. Şirketin önüne gittik. Arkadaşlarımız gözaltına alındı. Biz madenciler, emekçi insanlar olarak bunu hak etmiyoruz. Ne zaman bir hak arayışıma girsek kötü muameleyle karşı karşıya kalıyoruz. Büyük isteklerimiz yok isteklerimiz sendikalı arkadaşlarımızın işlerine geri döndürülmesi, hak ettiğimiz ücreti almak ve koşullarımızın iyileştirilmesi” dedi.

DEM Parti vekili Çubuk:

İşçi sınıfının hakkını savunacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, polisin, işçilerin mücadeleyi bırakması için baskı yaptığını söyledi: