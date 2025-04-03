Özgür Özel X'i erişim engelleri için uyardı: "Bu millet size ne yapar düşünün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreçte ve sonrasında devam ede gelen protestolar kapsamında X'in muhalif hesaplara yönelik sosyal medya erişimi engellemelerine tepki gösterdi.

Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır.



19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.



BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 3, 2025

"19 Mart cuntacıları"nın erişim engeli talepleri

Özel, X'e, "cuntacı" olarak nitelediği iktidar organlarının "BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalış[tıklarını]" hatırlattı.

@xturkiye ve @GlobalAffairs departmanlarını etiketleyerek "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti" diye özellikle uyaran CHP Genel Başkanı "Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" dedi.

X'in erişim engelleri

​X'in dünya genelinde kaç hesabı erişime engellediğine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Türkiye'ye özgü bazı veriler kapsamında "2022'de Türkiye'de 487 hesap ve 3 bin 940 tweet erişime engellenmişti."

Mart 2025'te de X, Türkiye'de 700'ü aşkın hesabın engellenmesine yönelik mahkeme kararlarına itiraz ettiğini açıklamıştı.

(AEK)