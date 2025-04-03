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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 20:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 22:28
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Özgür Özel X'i erişim engelleri için uyardı: "Bu millet size ne yapar düşünün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X'i iktidarın kullanıcı hesaplarını erişime engelleme taleplerine ayak uydurmaması konusunda uyardı: ''Siz antidemokratik uygulamalara alet olursanız [...] bu millet size ne yapar iyi düşünün!'' dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel X'i erişim engelleri için uyardı: "Bu millet size ne yapar düşünün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreçte ve sonrasında devam ede gelen protestolar kapsamında X'in muhalif hesaplara yönelik sosyal medya erişimi engellemelerine tepki gösterdi. 

"19 Mart cuntacıları"nın erişim engeli talepleri 

Özel, X'e, "cuntacı" olarak nitelediği iktidar organlarının "BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalış[tıklarını]" hatırlattı.

@xturkiye ve @GlobalAffairs departmanlarını etiketleyerek "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti" diye özellikle uyaran CHP Genel Başkanı "Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" dedi. 

X'in erişim engelleri

​X'in dünya genelinde kaç hesabı erişime engellediğine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Türkiye'ye özgü bazı veriler kapsamında  "2022'de Türkiye'de 487 hesap ve 3 bin 940 tweet erişime engellenmişti." 

Mart 2025'te de X, Türkiye'de 700'ü aşkın hesabın engellenmesine yönelik mahkeme kararlarına itiraz ettiğini açıklamıştı. 

(AEK) 

Haber Yeri
İstanbul
twitter elon musk
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