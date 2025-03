İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi

BBC, muhabiri Mark Lowen’ın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken Türkiye’den sınır dışı edildiğini açıkladı.

BBC’nin açıklamasına göre, kaldığı otelden alınıp 17 saat gözaltında tutulan Lowen’a, "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle yazılı bir sınır dışı bildiriminde bulunuldu. Lowen bu sabah ise Türkiye’deki yetkililer tarafından sınır dışı edildi.

Lowen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İşte benimle ilgili bazı haberler: Dün (Çarşamba) İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındım, 17 saat boyunca tutuldum ve ardından Türkiye’den Birleşik Krallık’a sınır dışı edildim. 'Kamu düzenine tehdit oluşturduğum' gerekçesiyle... Yaşadığım ve sevdiğim ülkeden...

Gazetecilik suç değildir."

📣 Some news about me:

Yesterday (Wednesday) I was detained by police in Istanbul, held for 17 hours and then deported from Turkey to the UK. Told I was “a threat to public order”. In the country I lived in - and love.

Journalism is not a crime.

Here’s the BBC’s statement: pic.twitter.com/vhw7BHlbnn