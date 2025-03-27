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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 16:55
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İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi

"İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındım, 17 saat boyunca tutuldum ve ardından Türkiye’den Birleşik Krallık’a sınır dışı edildim. 'Kamu düzenine tehdit oluşturduğum' gerekçesiyle... Yaşadığım ve sevdiğim ülkeden... Gazetecilik suç değildir."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
Mark Lowen, Saraçhane'deki protestoları takip ediyor, Fotoğraf: BBC

BBC, muhabiri Mark Lowen’ın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken Türkiye’den sınır dışı edildiğini açıkladı.

BBC’nin açıklamasına göre, kaldığı otelden alınıp 17 saat gözaltında tutulan Lowen’a, "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle yazılı bir sınır dışı bildiriminde bulunuldu. Lowen bu sabah ise Türkiye’deki yetkililer tarafından sınır dışı edildi.

Lowen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İşte benimle ilgili bazı haberler: Dün (Çarşamba) İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındım, 17 saat boyunca tutuldum ve ardından Türkiye’den Birleşik Krallık’a sınır dışı edildim. 'Kamu düzenine tehdit oluşturduğum' gerekçesiyle... Yaşadığım ve sevdiğim ülkeden...
Gazetecilik suç değildir."

Daha önce de hedef gösterilmişti

BBC Yöneticisi Deborah Turness ise “Bu son derece endişe verici bir durum. Mark, Türkiye’yi yakından tanıyan deneyimli bir gazeteci ve hiçbir gazeteci sadece işini yaptığı için böyle bir muameleye tabi tutulmamalıdır,” açıklamasını yaptı.

Lowen, daha önce de Gezi Direnişi, Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve CHP'nin Adalet Yürüyüşü esnasında iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilmişti.

11 gazeteci gözaltına alındı

Türkiye’deki protestolarda şu ana kadar 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı.

Göstericiler, İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi sebeplerle olduğunu savunuyor, Adalet Bakanlığı ise yargı bağımsızlığına dikkat çekiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise protestoları "kötü niyetli" olarak tanımlayarak muhalefeti “huzuru bozmakla” suçladı.

Protestoları takip ettiği için şu ana dek 11 gazeteci gözaltına alındı, 25 Mart'ta tutuklanan yedi gazeteci iki günlük tutukluluklarının ardından bugün serbest bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mark Lowen BBC İBB protestoları gazetecilerin sınır dışı edilmesi
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