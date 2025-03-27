Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ettikleri için tutuklanan yedi gazeteci hakkında bugün tahliye kararı çıktı.

Haberi Medya ve Huhuk Çalışmaları Derneği (MLSA) duyurdu. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklanan,

AFP foto muhabiri Yasin Akgül,

Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun,

Foto muhabiri Bülent Kılıç,

Muhabir Zeynep Kuray,

İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı,

Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam

Muhabir Hayri Tunç’un

önümüzdeki saatlerde serbest bırakılmaları bekleniyor.

İzmir’de iki gazeteci halen gözaltında

İzmir’de gözaltına alınan foto muhabir Murat Kocabaş ile BirGün yazarı Barış İnce’nin (SOL Parti İzmir İl Başkanı) ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnce ve Kocabaş, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yağız Barut ise dün akşam saatlerinde ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldı.

DİSK Basın-İş "Hakim ve savcılar hakkında işlem başlatılacak mı?" diye sordu

DİSK Basın-İş gazetecilerin tahliye edilmesine dair yaptığı açıklamada “Şimdi soruyoruz: Gazetecilere kimler kumpas kurdu? Basın kartları ve ekipmanları gözükmeyecek şekilde fotoğraflarını çeken polisler kim? Gözaltına alma kararı ile tutuklama kararı veren hakim ve savcılar hakkında işlem başlatılacak mı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu kumpastan öylece sıyrılamaz! HSK, hukuksuz karar veren yargı mensupları hakkında derhal işlem başlatmalıdır” dedi.

RSF: Gazeteciliğe dokunulamaz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu gazetecilerin tahliyesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“İstanbul’daki gazeteci arkadaşımızın tahliye kararından teselli duyuyoruz. Yine muazzam bir haksızlık sonucu İzmir’de gözaltına alınan ve gözaltında dördüncü günlerini yaşayan meslektaşlarımızın da bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteciliğe dokunulamaz!

Gazetecilerin toplu tutuklanması gibi toplu tahliyesi de, mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, gazeteciliğin ve toplumsal rolünün kasıtlı, skandal bir tarzda hedef alınmasını gün yüzüne çıkardı. Bu kabul edilemez! İzmir’deki meslektaşlarımızın da tahliyesini talep ediyoruz.”

Foto kumpasla tutuklanmışlardı

Gazetecilerin dosyasına bakan savcı, ilk önce adli kontrol talebiyle farklı sulh ceza hakimliklerine sevk etmiş ancak daha sonra sevk yazısını değiştirerek tutuklanmalarını istemişti. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş “Çağlayan'da neler oluyor?” diye sormuştu.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş dün (26 Şubat) yazdığı makalede “Savcı, kararını talimatla mı değiştirdi?” diye sorup gazetecilere fotoğraflı kumpas kurulduğunu söylemişti. Gazetecilerin dosyalarına delil olarak konan fotoğrafların kırpıldığını aktarmıştı. Durmuş “Fotoğraflar öyle 'ilginç' açılardan çekilmişlerdi ki… Gazetecilerin hiçbirinin elindeki fotoğraf makinesi, kamerası ve mikrofonu gözükmüyordu. Boyunlarında takılı olan basın kartları seçilmiyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Dün de gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sormuş, Tunç "Durumlarına bir baktıralım" demişti.

(HA)