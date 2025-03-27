ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 17:28
2 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı

Çoğunluğu polis şiddetini görüntüleyen foto muhabirleri olmak üzere 25 Mart'ta 'kumpas kurularak' tutuklanan 7 gazeteci hakkında bugün tahliye kararı çıktı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ettikleri için tutuklanan yedi gazeteci hakkında bugün tahliye kararı çıktı.

Haberi Medya ve Huhuk Çalışmaları Derneği (MLSA) duyurdu. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklanan,

  • AFP foto muhabiri Yasin Akgül,
  • Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun,
  • Foto muhabiri Bülent Kılıç,
  • Muhabir Zeynep Kuray,
  • İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı,
  • Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam
  • Muhabir Hayri Tunç’un

önümüzdeki saatlerde serbest bırakılmaları bekleniyor.

İzmir’de iki gazeteci halen gözaltında

İzmir’de gözaltına alınan foto muhabir Murat Kocabaş ile BirGün yazarı Barış İnce’nin (SOL Parti İzmir İl Başkanı) ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnce ve Kocabaş, savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Yağız Barut ise dün akşam saatlerinde ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldı.

DİSK Basın-İş "Hakim ve savcılar hakkında işlem başlatılacak mı?" diye sordu

DİSK Basın-İş gazetecilerin tahliye edilmesine dair yaptığı açıklamada “Şimdi soruyoruz: Gazetecilere kimler kumpas kurdu? Basın kartları ve ekipmanları gözükmeyecek şekilde fotoğraflarını çeken polisler kim? Gözaltına alma kararı ile tutuklama kararı veren hakim ve savcılar hakkında işlem başlatılacak mı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu kumpastan öylece sıyrılamaz! HSK, hukuksuz karar veren yargı mensupları hakkında derhal işlem başlatmalıdır” dedi.

RSF: Gazeteciliğe dokunulamaz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu gazetecilerin tahliyesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“İstanbul’daki gazeteci arkadaşımızın tahliye kararından teselli duyuyoruz. Yine muazzam bir haksızlık sonucu İzmir’de gözaltına alınan ve gözaltında dördüncü günlerini yaşayan meslektaşlarımızın da bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteciliğe dokunulamaz!

Gazetecilerin toplu tutuklanması gibi toplu tahliyesi de, mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, gazeteciliğin ve toplumsal rolünün kasıtlı, skandal bir tarzda hedef alınmasını gün yüzüne çıkardı. Bu kabul edilemez! İzmir’deki meslektaşlarımızın da tahliyesini talep ediyoruz.”

Foto kumpasla tutuklanmışlardı

Gazetecilerin dosyasına bakan savcı, ilk önce adli kontrol talebiyle farklı sulh ceza hakimliklerine sevk etmiş ancak daha sonra sevk yazısını değiştirerek tutuklanmalarını istemişti. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş “Çağlayan'da neler oluyor?” diye sormuştu.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş dün (26 Şubat) yazdığı makalede “Savcı, kararını talimatla mı değiştirdi?” diye sorup gazetecilere fotoğraflı kumpas kurulduğunu söylemişti. Gazetecilerin dosyalarına delil olarak konan fotoğrafların kırpıldığını aktarmıştı. Durmuş “Fotoğraflar öyle 'ilginç' açılardan çekilmişlerdi ki… Gazetecilerin hiçbirinin elindeki fotoğraf makinesi, kamerası ve mikrofonu gözükmüyordu. Boyunlarında takılı olan basın kartları seçilmiyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Dün de gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sormuş, Tunç "Durumlarına bir baktıralım" demişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu gazeteciler Yasin Akgül bülent kılıç zeynep kuray
ilgili haberler
Gazeteciler saldırılara karşı sokakta: “Bu düzenin sonunu da bizler yazacağız”
Bugün 17:20
/haber/gazeteciler-saldirilara-karsi-sokakta-bu-duzenin-sonunu-da-bizler-yazacagiz-305916
İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
Bugün 16:25
/haber/istanbul-daki-protestolari-takip-eden-bbc-muhabiri-mark-lowen-sinir-disi-edildi-305912
Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest
Bugün 09:44
/haber/sendika-org-muhabiri-zisan-gur-adli-kontrolle-serbest-305883
SAVCI, KARARINI TALİMATLA MI DEĞİŞTİRDİ?
Foto muhabirlere fotoğraflı kumpas
26 Mart 2025
/yazi/foto-muhabirlere-fotografli-kumpas-305864
Gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını sordu, Bakan Tunç "Durumlarına bir baktıralım" diyebildi
26 Mart 2025
/haber/gazeteciler-tutuklanan-meslektaslarini-sordu-bakan-tunc-durumlarina-bir-baktiralim-diyebildi-305853
Saraçhane'de eylem takip eden 7 gazeteci tutuklandı
25 Mart 2025
/haber/sarachane-de-eylem-takip-eden-7-gazeteci-tutuklandi-305826
Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı
24 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-protestolari-gazeteciler-sabah-baskinlariyla-gozaltina-alindi-305774
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazeteciler saldırılara karşı sokakta: “Bu düzenin sonunu da bizler yazacağız”
Bugün 17:20
/haber/gazeteciler-saldirilara-karsi-sokakta-bu-duzenin-sonunu-da-bizler-yazacagiz-305916
İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
Bugün 16:25
/haber/istanbul-daki-protestolari-takip-eden-bbc-muhabiri-mark-lowen-sinir-disi-edildi-305912
Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest
Bugün 09:44
/haber/sendika-org-muhabiri-zisan-gur-adli-kontrolle-serbest-305883
SAVCI, KARARINI TALİMATLA MI DEĞİŞTİRDİ?
Foto muhabirlere fotoğraflı kumpas
26 Mart 2025
/yazi/foto-muhabirlere-fotografli-kumpas-305864
Gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını sordu, Bakan Tunç "Durumlarına bir baktıralım" diyebildi
26 Mart 2025
/haber/gazeteciler-tutuklanan-meslektaslarini-sordu-bakan-tunc-durumlarina-bir-baktiralim-diyebildi-305853
Saraçhane'de eylem takip eden 7 gazeteci tutuklandı
25 Mart 2025
/haber/sarachane-de-eylem-takip-eden-7-gazeteci-tutuklandi-305826
Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı
24 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-protestolari-gazeteciler-sabah-baskinlariyla-gozaltina-alindi-305774
Sayfa Başına Git