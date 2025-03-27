Tunç, uluslararası basınla buluştu: Dezenformasyon yapılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarına değindi.

Soruşturmalar üzerinden “dezenformasyon yapıldığını” öne süren Tunç, “kamuoyunun yanıltıldığını” iddia etti.

Anayasa’nın ilgili maddelerine atıf yapan Tunç, “yargının bağımsız olduğunu” ve “herkesin kanunlar önünde eşit sayıldığını” söyledi.

Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. Maddesini hatırlatan Tunç, “hakimlerin Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdiğini” ileri sürdü.

Tunç, “hiç kimsenin mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini” ifade etti ve "Hukukun üstünlüğü, demokrasimizin ve çağdaş kamu yönetimimizin temel dayanaklarındandır” dedi.

Dış basında İBB operasyonu

14 kişi hakkında yakalama kararı var

Bakan Tunç, daha sonra soruşturmalara değindi ve şunları söyledi:

“Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 14 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren bazı çevreler, soruşturmanın içeriğini bilmeden baskı altına almaya çalışarak adli soruşturmayı siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Bu durumu reddediyoruz ve soruşturmanın bağımsız adli makamlar tarafından yürütüldüğünü vurguluyoruz.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

"Dezenformasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz"

Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında, maddi gerçek lehte ya da aleyhte tüm delilleriyle açıklığa kavuşacak ve sonuç kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde görülecektir.

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair delil varsa, soruşturmanın yapılmaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler

Uluslararası kamuoyuna tepki

Devam eden yargılama sürecinin soruşturma aşamasının tamamlanması herhangi bir müdahale veya spekülatif yorum yapılmadan herkes tarafından beklenmelidir. Yargılama süreçlerine müdahale demokrasinin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Maalesef, uluslararası toplumda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin göz ardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde, birçok siyasetçinin ve devlet yöneticisinin adli soruşturmalara ve kovuşturmalara tabi tutuluyorlar."

(RT)