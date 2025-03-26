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Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 14:13
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 14:33
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Gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını sordu, Bakan Tunç "Durumlarına bir baktıralım" diyebildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane'deki eylemleri takip ettikleri için tutuklanan Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç'la ilgili yaptığı açıklamada yargıya müdahale mesajı verdi, "Durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın" dedi. "Bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteciler tutuklanan meslektaşlarını sordu, Bakan Tunç "Durumlarına bir baktıralım" diyebildi
Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı konuşması öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabir Tunç’a İstanbul'da çoğunluğu fotoğraf muhabiri gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç’in tutuklanması sordu.

Tunç “Gazetecilerin görevleri yaptıkları belgeli bir şekilde kanıtlanmışken tutuklanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz” soruna şöyle yanıt verdi:

Eylemler sırasında taşkınlık yapanlar oldu. Taşkınlık yapanlara ilişkin güvenlik güçlerinin güvenlik ve sükûneti sağlayabilmek için bir takım tedbirler alması gerekiyordu. Özellikle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten başlayan gözaltılar oldu. Gözaltılar içerisinde adliyeye sevk edilip tutuklananlar da söz konusu oldu.

Bunların içerisinde olaylara karışan, şiddete varan eylemlerde bulunanlarla ilgili her kişi bakımından dosyalarının durumunu bilmek lazım. Tabii ki gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişilerdir.

Ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman da tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, onu bizim bilmemiz mümkün değil.

Bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyona yönelik girişim olmuşsa o da doğru değil. O zaman gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu gazeteciler
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