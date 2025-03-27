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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 17:23
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Gazeteciler saldırılara karşı sokakta: “Bu düzenin sonunu da bizler yazacağız”

Eylemleri takip eden gazetecilerin haber takibi sırasında yaşadıkları şiddet ve tutuklanmalar sebebiyle Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş Mersin Temsilciliği ortak basın açıklaması yaparak, özgür basının sesini yükseltti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteciler saldırılara karşı sokakta: “Bu düzenin sonunu da bizler yazacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye çapında başlayan eylemleri takip eden gazetecilere yönelik polis şiddeti ve yargı tacizi Mersin’de protesto edildi.

Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş Mersin Temsilciliği gözaltına alınan, tutuklanan ve polisten şiddet gören meslektaşları için eylem yaptı. Gazetecilerin özgür ve güvenli ortamda çalışma taleplerini yineledi.

Özgü Çocuk Parkı’nda yapılan eyleme, Emek Demokrasi Platformu temsilcileri de destek verdi.

“İktidarın ilk hedefi oldu yine meslektaşlarımız”

Eylemde konuşan Kadın Gazeteciler Derneği Başkanı Ayşenur Önal, “Yapılan şiddeti belgeleyen meslektaşlarımız iktidarın yine ilk hedeflerinden birisi oldu. Sahada çalışan gazeteciler kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirirken, iktidarın yargısı tarafından sindirilmek isteniyor. Günlerdir devam eden protestolarda yurttaşlar işkenceye varan yöntemlerle darp edilip gözaltına alınırken, meslektaşlarımız en iyi ihtimalle mesleki materyallerini kaybetmeyi, en kötü ihtimalle ise tutuklanmayı göze alarak görevlerini yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

“Hukuksuzluklar ortaya çıktı”

Gözaltına alınarak tutuklanan gazetecilerin sabah saatlerinde tahliye edildiğini haberini aldıklarını söyleyen Önal, “İktidar elinde göz korkutma ve sindirme aracına dönüşmüş olan yargı gazetecileri mesleklerinden alıkoyup günlerce gözaltı ve mahkeme salonlarında tutmaktan vazgeçmiyor. Avukatların itirazları ile yapılan hukuksuzluklar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Önal, “Alanlarda, sokaklarda mesleğini özgürce yapmaya çalışan her bir meslektaşımız için, özgür iradelerimiz ve meslek onurumuz için dün buradaydık, yarın da burada olacağız. Tarihten aldığımız referansla bir kez daha yineliyoruz; her faşist rejimde olduğu gibi gün gelecek bu düzenin de sonunu bizler yazacağız. Gazetecilik ve halkın sesi zorbalıkla susturulamaz” diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu gazeteciler İBB operasyonu
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