Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları

İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmayla başlayan hükümet karşıtı protestolar sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün ilk kez topladı.

Protestoları gösteren TV kanallarını “En ağır ceza verilecek” diyerek tehdit eden Ebubekir Şahin’in başkanlığında bir araya gelen Üst Kurul; Sözcü TV’ye 10 gün süreyle yayın durdurma, Halk TV ve TELE1’e üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma, NOW TV’ye de yüzde 2 idari para cezası verdi.

Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’e de YouTube’dan yayın yapabilmeleri için lisans şartı getirerek 72 saat süre tanıdı.

Üst Kurul yaptırım kararını oybirliğiyle değil oyçokluğuyla aldı.

Sözcü TV’nün, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurma cezasını bir kez daha alması durumunda lisansı iptal edilecek.

Kanallara verilen cezanın gerekçesi Özgür Özel mitinglerini ve protestoları canlı yayınla ekrana getirmek. RTÜK’ün iddiası Özel’in mitingleri ve protestolar sırasında kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönünde.

RTÜK, Özel’in açıkladığı boykot listesinin haberlerinin yapılmasını da cezaların bir başka nedeni yaptı.

(HA)