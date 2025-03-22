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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 18:12
2 dk Okuma

“Protestolarda gazeteciler polis tarafından doğrudan hedef alındı”

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş, ülke genelinde devam eden protestolarda gazetecilerin polis şiddetine maruz kalmasını kınayan bir açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
“Protestolarda gazeteciler polis tarafından doğrudan hedef alındı”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin gazetecileri doğrudan hedef almasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sendikalar, protestolar sırasında birçok gazetecinin mesleki kimlikleri anlaşıldığı halde ağır şekilde darbedildiğini, plastik mermiye maruz kaldığını ve ekipmanlarının kırıldığını söyledi.

Sendikalar, gazetecilere yönelik saldırılara tepki göstererek sorumluları göreve çağırdı.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

İki sendikanın da açıklamasında yer alan ve şu ana dek polis saldırısına maruz kaldığı belirlenen gazeteciler şöyle:

  • Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Akgün,
  • AFP Fotomuhabiri Yasin Akgül,
  • Reuters Muhabiri Dilara Şenkaya, 
  • bianet Muhabiri Ali Dinç,
  • İlke TV Muhabiri Eylül Deniz Yaşar,
  • Serbest Fotomuhabiri Kemal Aslan, 
  • Akit TV Muhabiri Serkan Okur,
  • Serbest Gazeteci Rojda Altıntaş,
  • Özgür Gelecek Muhabiri Yusuf Çelik

TGS, açıklamasını “Alışın artık; haber neredeyse, biz orada olacağız,” diye sonlandırırken Basın-İş ise “Basın emekçilerine yönelik saldırılar insanlık suçudur! Gazetecilerin görevini yapmasını engelleyen, fiziksel şiddet uygulayan, ekipmanlarını kıran polisler derhal tespit edilerek cezalandırılmalıdır!” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye gazeteciler sendikası disk basın iş İBB operasyonu İBB protestoları
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