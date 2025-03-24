Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türkiye genelinde başlayan protestolar sürüyor.

Polis sabah saatlerinde Saraçhane’deki ve diğer illerdeki protestoları takip eden gazetecilerin evlerine baskın yaptı. Çoğunluğu foto muhabiri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan gazeteciler şöyle:

İstanbul’da

AFP muhabiri Yasin Akgül,

Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun,

Foto muhabir Bülent Kılıç,

Zeynep Kuray,

Hayri Tunç,

İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı,

Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam,

sendika.org muhabiri Zişan Gür (Saraçhane’de protestoları takip ederken alındı),

İzmir’de ise

Foto muhabir Murat Kocabaş,

BirGün yazarı Barış İnce (SOL Parti İzmir İl Başkanı) gözaltına alındı.

Gazeteci Emre Orman'ın da evine baskın yapıldığı ancak evde olmadığı için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Gazetecilere yönelik suçlama henüz bilinmiyor.

"Gazeteci güvenliği ve hakları ayaklar altında"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, polis şiddetine vurgu yaparak “Gazetecilere saldırılar hız kesmiyor. Gazeteci güvenliği ve hakları ayaklar altında. İçişleri Bakanı’nı bu ihlallere son vermeye çağırıyoruz" diye açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) “Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin” diyerek hükümeti uyardı.

DİSK Basın İş “Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz” diyerek gözaltılara tepki gösterdi.

(Mİ/HA)