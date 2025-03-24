ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 08:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 12:45
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı

Protesto hakkını kullananlara yönelik gözaltıların ardından polis bugün gazetecilerin evlerini bastı. Çoğunluğu polis şiddetini görüntüleyen foto muhabirleri olmak üzere 11 gazeteciyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türkiye genelinde başlayan protestolar sürüyor.

Polis sabah saatlerinde Saraçhane’deki ve diğer illerdeki protestoları takip eden gazetecilerin evlerine baskın yaptı. Çoğunluğu foto muhabiri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan gazeteciler şöyle:

İstanbul’da

  • AFP muhabiri Yasin Akgül,
  • Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun,
  • Foto muhabir Bülent Kılıç,
  • Zeynep Kuray,
  • Hayri Tunç,
  • İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı,
  • Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam,
  • sendika.org muhabiri Zişan Gür (Saraçhane’de protestoları takip ederken alındı),

İzmir’de ise

  • Foto muhabir Murat Kocabaş,
  • BirGün yazarı Barış İnce (SOL Parti İzmir İl Başkanı) gözaltına alındı.

Gazeteci Emre Orman'ın da evine baskın yapıldığı ancak evde olmadığı için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Gazetecilere yönelik suçlama henüz bilinmiyor.

"Gazeteci güvenliği ve hakları ayaklar altında"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, polis şiddetine vurgu yaparak “Gazetecilere saldırılar hız kesmiyor. Gazeteci güvenliği ve hakları ayaklar altında. İçişleri Bakanı’nı bu ihlallere son vermeye çağırıyoruz" diye açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) “Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin” diyerek hükümeti uyardı.

DİSK Basın İş “Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz” diyerek gözaltılara tepki gösterdi.

(Mİ/HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci gözaltı gazeteci gözaltıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git