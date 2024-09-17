Turay: Kız çocuklarını sünnetten kurtarmak için mücadeleye erkekleri de dahil etmeliyiz

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin bu seneki sahibi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Sierra Leone'den kız çocuklarının sünnet edilmesini engellemek için mücadele eden Rugiatu Neneh Turay oldu.

Ödüller, 16 yıldır Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de sahiplerine verilliyor.

Turay ve Mor Çatı Vakfı’nı temsilen Leyla Soydaç, Agos’un da bulunduğu Anarad Hığutyun binasındaki Havak Salonu’nda panel düzenlendi.

"Mor Çatı'nın bir tane sığınağı var"

Hrant Dink Ödülü komite üyesi akademisyen Aylin Vartanyan yönettiği toplantıda konuşan Leyla Soydinç şunları söyledi:

“Mor Çatı olarak ödülü aldığımız için çok mutlu olduk. Mor Çatı, feminist bir kadın örgütü. Mor Çatı’da doğrudan kadınlarla bağlantı kurduğumuz iki yol var. Biri dayanışma merkezi ve diğeri de sığınaklar. Kadınların biri aramasını çok önemli buluyoruz. Kadınlar somut ihtiyaçlarını da getirebiliyorlar. Sosyal ve psikolojik destekler gibi. Bazen kendi gönüllü gücümüzle bazen de yönlendirme yaparak bazen de kamu kurumlarına baskı kurduğumuz bir sistem yürüyor. Mor Çatı’nın bir tane sığınağı var. Kadından kadına edindiğimiz deneyimin bilgisi ile feminist politika yapmak gibi bir derdimiz var. Yıllardır çok birikimleri oldu Mor Çatı’nın. Şiddetin kadınları ve çocukları nasıl etkilediğini belirlemek için bir takım atölyeler de yaptık. Ayrıca Mor Çatı gönüllüsü olmak isteyen kadınlarla da bir araya geliyoruz.”

"Başkaları da bu acıyı yaşamasın"

Sonrasında konuşan Turay, şunları söyledi:

“Ben de bu acıyı (sünnet) yaşadım ve başkalarının da bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Kadınlar öyle demeyin yıllardır bunu yapıyorlardı diyorlar. ‘Tamam ama bu değişmeli’. Bir çok kadın aynı acıyı yaşamasına rağmen utanç duydukları için konuşmak istemiyorlar. Benim en yakın destekçim babam oldu. Böyle bireyi değiştirdiğin zaman toplumu değiştirmeye çalışan bir kişi olarak bakıyorlar. Duyduğumuz hikayeler hep benzerdi. Birçok yaşanan tecrübeler biz bir geçiş sırasında kadınlara ulaşıyoruz.”

"Mücadelemiz zor ama biz de eskiye göre güçlüyüz"

“Konuyu erkeklere anlatınca onlar da aslında destek olmak istiyor. Biz toplumun yaşlı üyelerini bu sürece (mücadele) dahil edemiyoruz” diye sözlerini sürdüren Turay, şunları söyledi:

“Kocaların da kadınlara destek olması gerekiyor. Biz bir taraftan kadınların da desteklenmesini istiyoruz. Bu işi yapan kadınlara destek vermek gerekiyor ki onlar da bu işi yapmasın. Ayrıca aşırı kanamadan dolayı genç yaşta kızların öldüğünü anlıyoruz. Yakın zamanda bir kadın kız çocuğu öldü bu yüzeden ve topluma göre bu ölümün nedeni kan kaybı değil cadılar. İşte bu bakış açısının değişmesi gerekiyor. Mücadelemiz zor ama biz de artık eskiye göre daha güçlüyüz.”

“Bizim toplumumuzda sünnetten geçmemiş bir kadınla evlenemezsin de bu nedenle de erkekleri de mücadeleye dahil etmek gerekiyor ki mücadele büyüsün. Bu konudaki damgalamayı da ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu kesilmiş bir kadın ya da bu kesilmiş kadın değil bu bakış açısından kadınları kurtarmak istiyoruz.”

Toplantı soru cevap kısmı ile sona erdi.

Hrant Dink Ödülü Mor Çatı ve Rugiatu Neneh Turay’ın

Fotoğraflarla 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni

(EMK)