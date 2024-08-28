16. Uluslararası Hrant Dink Ödülü Töreni 15 Eylül’de

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Eylül 2024 pazar günü Hrant Dink’in doğum gününde 16. Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahiplerini bulacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek olan tören, 20.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.

Hrant Dink Vakfı’nın dostları ve hak mücadelesine gönül verenler bu özel gecede bir araya gelecek.

Tören, aynı zamanda saat 20.00’den itibaren, Hrant Dink Vakfı’nın websitesinden, YouTube, Facebook, X ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak.

Ödül Komitesi, dünyanın dört bir yanında sürdürülen hak mücadelelerini kutlayacakları bu anlamlı gecede, tüm katılımcılarla bir arada olmanın ve umudu birlikte çoğaltmanın önemine dikkat çekiyor.

Hrant DinkÖdülü heykelciğinin hikâyesini, tasarımını yapan Erdağ Aksel'in 'Çatlak ve Işık' yazısından okuyabilirsiniz. Üretimi Tan Mavitan tarafından yapılan heykelcik, 2009'dan beri insan hakları mücadelesinde bizlere ilham ve umut veren kişi ve kurumlarla buluşuyor.

Ödül kime veriliyor?

Ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren; Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Şu zamana kadar ödülü alan isimler şöyle:

2009 Alper Görmüş - Amira Hass



2010 Baltasar Garzón - Türkiye Vicdani Ret Hareketi



2011 Ahmet Altan - Lydia Cacho



2012 İsmail Beşikçi - Uluslararası "Memorial" Topluluğu



2013 Nataša Kandić - Cumartesi Anneleri/İnsanları



2014 Angie Zelter - Şebnem Korur Fincancı



2015 Samar Badawi - Kaos GL



2016 Diyarbakır Barosu - Theresa Kaçindamoto



2017 Eren Keskin - Ai Weiwei



2018 Murat Çelikkan - Mwatana İnsan Hakları Örgütü



2019 Nebahat Akkoç - Agnes Kharshiing



2020 Osman Kavala - Mozn Hassan



2021 Canan Arın - Maria Ressa



2022 Türkiye İnsan Hakları Vakfı- Shaharzad Akbar



2023 Açık radio - José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi

Ödül hakkında Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de bir törenle veriliyor. Ödül, her sene, biri Türkiye’den, biri Türkiye dışından iki kişi, kurum ya da gruba veriliyor. Bunun yanında ödül komitesi, her yıl, o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları “ışıklar” adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim eiliyor. Uluslararası Hrant Dink Ödülü, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara veriliyor. Uluslararası Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor. Uluslararası Hrant Dink Ödülü adayları, ödül komitesi tarafından yıllık taramalarda saptanır ve/veya kişi, örgüt ve kurumlar tarafından önerilir. Kişiler kendilerini aday gösteremez. Ödülün logosu Bülent Erkmen ve ödül heykelciği Erdağ Aksel tarafından tasarlanmıştır ve bütün hakları Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na aittir. Ödülde kullanılan Dry Road müziği Arto Tunçboyacıyan tarafından bestelendi.

Ödül Komitesi Ayşe Kadıoğlu (Ödül Komitesi Başkanı), Ali Alper Akyüz, Sibel Asna, Zeynep Arslan, Kerem Çiftçioğlu, Delal Dink, Nayat Karaköse, Gülten Kaya, Çiğdem Mater, Deniz Ezgi Sürek, Zeynep Taşkın, Aylin Vartanyan, Emma-Sinclair Webb, Zeynep Sungur (Koordinatör).

(EMK)