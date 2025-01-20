Tahran’da yargıya suikast: İki Yargıtay hakimi öldürüldü

Tahran Adalet Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıda iki kıdemli hakim hayatını kaybetti. Bir koruma görevlisi yaralanırken, söz konusu suikastçının olay yerinden kaçıp intihar ettiği bildirildi. Saldırıların sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi.

Devlet haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre her iki hakim de İran Yüksek Mahkemesi’nde görev alıyordu. Öldürülen yargıçlar, Mohammad Mogheiseh ve Ali Razini, 1988 yılında Ayetullah Humeyni’nin emriyle gerçekleştirilen toplu infazlarda önemli roller üstlenmiş kişiler olarak biliniyordu.

Bu infazlar, İran’daki sosyalist ve komünist partilere mensup mahkumları hedef alıp, ülkedeki anti-komünizm dalgasının zirveye ulaştığı bir dönemde gerçekleşmişti. İran, 88 idamlarını gizli tutmaya çalışsa da yıllar içinde bilgiler sızmış ve tartışma konusu olmuştu. Uluslararası Af Örgütü’ne göre bu süreçte 4 bin 482 kişi idam edildiği belirtilse de muhalif gruplarca bu sayının 30 bin kişi olduğu iddia ediliyor.

68 yaşındaki Mogheiseh, “ölüm komisyonları” olarak adlandırılan infaz yapılarında yer almakla itham edilmiş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD, AB ve Kanada tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu.

71 yaşındaki Ali Razini ise İran’ın en kıdemli yargıçlarından biriydi ve 1999’da motorlu bir saldırgan tarafından patlayıcı ile hedef alınmış ancak saldırıdan kurtulmuştu.

Ayrıca Razini, 2017 yılında Shargh gazetesine verdiği bir röportajda 1988 yılındaki ölüm komisyonlarını savunarak “O dönemin ve sonrasının güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yaptık ve İran’daki muhaliflerin asla güçlenemeyeceğini garanti altına aldık” demişti.

Saldırıların ardından gelen tepkiler

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, yayınladığı mesajda suikasta uğrayan yargıçların “büyük işler başardıklarını” ve İran’ın güvenliğine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise şunları söyledi: “Güvenlik ve kolluk kuvvetlerini bu utanç verici eylemin boyutlarını ve açılarını inceleyerek bir an önce gerekli tedbirleri almaya ve faillerini tespit etmeye çağırıyorum.”

(HA)