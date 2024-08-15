Hrant Dink Vakfı’ndan 'Batı Ermenicesi Çalışmaları'

Hrant Dink Vakfı'nın Calouste Gulbenkian Vakfı ortaklığıyla düzenlediği Batı Ermenicesi Çalışmaları 2024 Güz Dönemi, 26 Ağustos 2024'te başlıyor.

Program kapsamında, katılımcılar 18 hafta boyunca haftada iki gün, günde dört saat olmak üzere toplam 72 saatlik çevrimiçi eğitim alacaklar. Eğitimler Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Hrant Dink Vakfı’nın aktardığına göre, dönem sonunda katılımcıların kazanacağı yeterlilikler şunlar:

Birinci Kur: Katılımcılar, Ermenice harfleri ve seslerini tanır, yazmaya başlar ve okumaya geçer. Şimdiki ve gelecek zamanları kullanarak cümle kurma alışkanlığı kazanır.

İkinci Kur: Birinci kurda yeterlilik kazanan katılımcılar, doğru okuma, okuduğunu anlama ve sözlü sorulara doğru yanıt verme becerilerini geliştirirler. Kelime dağarcıklarını genişletirler ve tamamlanmamış geçmiş ve gelecek zamanlarla cümleler kurma becerisi kazanırlar.

Üçüncü Kur: Birinci ve ikinci kurlarda yeterlilik kazanan katılımcılar, anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir ve farklı fiil zamanlarını tanıyıp kullanmaya başlarlar.

Dördüncü Kur: İlk üç kuru başarıyla tamamlayan katılımcılar, gazetelerden ve çeşitli edebi eserlerden seviyelerine uygun metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir.

Çalışmalar sırasında katılımcıların bilgisayarlarına Batı Ermenicesi klavyesi yüklemeleri gerekiyor. Çalışmalarda açıklamalar Türkçe yapılacağı için katılımcıların Türkçe bilmeleri de zorunlu.

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Batı Ermenicesi hakkında

Batı Ermenicesi, Ermeni dilinin iki ana lehçesinden biri; diğer ana lehçe ise Doğu Ermenicesi. Bu iki lehçe arasında fonetik, dilbilgisi, kelime dağarcığı ve yazım açısından önemli farklılıklar bulunuyor.

Batı Ermenicesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişti ve İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Diyarbakır gibi şehirlerde yoğun olarak konuşuldu. 1915 Ermeni Soykırımı'nın ardından Batı Ermenicesi konuşan toplulukların büyük bir kısmı diasporaya gitmek zorunda kaldı. Dil, bugün Türkiye, Lübnan, Suriye, Fransa, ABD, Arjantin ve diğer birçok ülkede yaşayan Ermeni toplulukları tarafından konuşuluyor.

Günümüzde Batı Ermenicesi, özellikle genç nesiller arasında azalan bir konuşulma oranına sahip. (TY)