Hrant Dink Vakfı’ndan “Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Alternatif Yaklaşımlar” paneli

Hrant Dink Vakfı’nın ‘Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele’ projesi kapsamında düzenlenen panel serisinin altıncısı 10 Eylül 2024 Salı günü saat 18:00'de başlayacak.

Panelde Uppsala Üniversitesi’nden Nazar Akrami, Public Discourse Vakfı’dan Morgane Bonvallat ve Gunda Werner Enstitütüsü’nden Katharina Klappheck, nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelede kullanılan alternatif yöntemleri ele alacak. Panelin moderatörlüğünü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Sarper Durmuş yapacak.

Panelde, dijital alanda nefret söylemiyle mücadelede kullanılan yenilikçi yaklaşımlar bağlamında kullanıcı davranışlarının analizine, karşıt söylem stratejilerine ve toplum temelli yaklaşımlar geliştirmenin önemine değinilecek.

Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası’ndaki Havak Salonu’nda yüz yüze gerçekleşecek olan panelde Türkçe ve İngilizce simültane çeviri yapılacak. Panele yüz yüze katılmak için bu formun doldurulması gerekiyor.

Panel, Zoom oturumunda Arapça simültane çeviri olacak şekilde de yayınlanacak. Arapça çevirinin olacağı Zoom oturumuna katılmak için ise bu formun doldurulması gerekli.

Aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olarak vakfın YouTube hesabından da canlı yayınlanacak panelin bir buçuk saat sürmesi bekleniyor. (NK)