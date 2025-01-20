Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamalara ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, yargı bağımsızlığını vurgulayarak, yargı mensuplarını hedef alan açıklamalara karşı hukuki adımların atılacağını söyledi.

"Yargı mensuplarına yönelik saldırılar kabul edilemez"

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır" dedi.

Yargı mensuplarına yönelik açıklamaları "tehditkâr" olarak nitelendiren Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmalarla ilgili yargı mensuplarını açıkça hedef alan ve yargı sürecini etkilemeye yönelik açıklamalar asla kabul edilemez" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir"

Adalet Bakanı, Anayasa’nın 138. maddesine dikkat çekerek, hâkimlerin bağımsız olduğunu hatırlattı ve şöyle dedi:

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Hukuk Devleti ilkesi, yargının bağımsızlığını esas alır ve bu ilkeye karşı yapılan müdahaleler suç teşkil eder."

"Hukuki adımlar atılacak"

Tunç, soruşturmaları etkilemeye yönelik açıklamaların Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu belirterek, "Yargı mensuplarını hedef göstermek, tehdit etmek veya yargı sürecine müdahale etmek meşru kabul edilemez. Yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP Liderleri Akın Gürlek hakkında ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in yargının siyasallaşmasındaki rolüne dair eleştirilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürlek’in hukuk sistemindeki uygulamalarını sert ifadelerle eleştirdi. Bazıları şöyle: Özgür Özel: Akın Gürlek yargının siyasallaşmış aparatıdır CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in adalet sisteminde iktidar tarafından bir aparat olarak kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Akın Gürlek, bugün siyasi operasyonların merkezindeki isimdir. Daha önce FETÖ eliyle yapılan hukuksuzluklar, bugün Gürlek’in liderliğinde yeniden sahneleniyor. Ancak bu kez ‘FETÖ’ yerine, iktidarın doğrudan talimatlarını uygulayan bir yapı var. Biz, rövanşist olmayacağız. Ancak bu adaletsiz düzeni düzeltmek boynumuzun borcudur.” Ekrem İmamoğlu: Akın Gürlek adil yargının katilidir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek’in hukuki süreçlerdeki taraflı duruşunu eleştirerek, “Adaletin siyasallaşması için sistematik bir şekilde kullanılan bir başsavcıyla karşı karşıyayız. Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını hiçe sayarak, İstanbul halkının iradesine saldırıyor. Ama unutulmamalıdır ki halkın iradesi her zaman kazanır” dedi. Gürlek’e yönelik eleştiriler ne zaman başladı? CHP liderlerinin Akın Gürlek hakkındaki eleştirileri, özellikle Gürlek’in geçmişteki tartışmalı davalardaki rolüyle dikkat çekiyor. Gürlek’in; Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Gezi Davası ve daha birçok önemli davada verdiği kararlarla hukuki tartışmaların odağında olduğu biliniyor. CHP liderleri, Gürlek’in bu davalarda iktidarın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini savunuyor. Özgür Özel’den seçim süreci mesajı Özgür Özel, Gürlek’in yürüttüğü soruşturmalara tepki göstererek, bu sürecin 2025 seçimlerine müdahale niteliğinde olduğunu ifade etti. “Sandığı milletin önüne koymak için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kadar büyük bir kötülüğe karşı cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar büyük” diyen Özel, adaletin yeniden tesisi için mücadele edeceklerini belirtti.

Akın Gürlek kimdir?

(EMK)