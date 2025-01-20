İmamoğlu'na Akın Gürlek soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşmanın, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle açıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Soruşturma sonrası Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."

İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu, bugün (20 Ocak) Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınması üzerinden Akın Gürlek’e seslendi ve şunları söyledi: "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın."

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Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, siyasi davalarda verdiği kararlarla eleştirilen ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yeni Zekeriya Öz' olarak nitelendirdiği bir isimdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık eden Gürlek, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder gibi siyasilerin davalarına baktı. Gazetecilere ve hak savunucularına cezalar verdi. Hem 14. Ağır Ceza da hem de daha önce görevlendirildiği mahkemelerde verdiği tartışmalı kararlarla çokça gündeme geldi. Barış Akademisyenlerinin davalarına baktı, cezalar verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara 159 yıldan fazla cezaya hükmetti. Sözcü yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkum eden mahkemenin başkanıydı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 aya, Sırrı Süreyya Önder’i 3 yıl 6 aya mahkum etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Cumhuriyet eski muhabiri Canan Coşkun'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapis cezası verdi. Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uymayan isimdi. Bu kararın sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" şeklindeki kendi ilkesini ihlal ederek Akın Gürlek'i birinci sınıf hakim yaptı. Gürlek hakkındaki şikayetlere de soruşturma açmadı. Gürlek, Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.



2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Son olarak, 30 Ekim 2024'te “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturmasını yürüttü. Özer’in dosyasında gizlilik kararı varken İstanbul Başsavcılığı dosyaya ilişkin teknik detayları da içeren bir açıklama yayımladığı için tepki topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olaydan sonra kendisine “seyyar giyotin” diye hitap etmeye başladı: "Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsine bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın."

(RT)