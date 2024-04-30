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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 10:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 10:37
5 dk Okuma

ÇHD DAVASI

Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını, delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiğini, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını” yazdı.

Ayça Söylemez
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Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
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Görseli Büyüt
Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu’ndan (HHB) avukatlara açılan davada kararını açıkladı.

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmeden Yargıtay, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

ÇHD davasında yargılanan Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı’ya örgüt üyeliğinden 12’şer yıl, Oya Aslan’a 10,5 yılın yanı sıra propaganda cezaları verildi; diğer tüm avukatlara da 6 yıl 3 aya varan hapis cezalarına hükmedilmişti.

“Vicdani kanı kesin, tutarlı verilere dayandırıldı”

Kozağaçlı hakkındaki kararda, “silahlı terör örgütüne üye olma suçundan” verilen hükme dair temyiz talebi, “işlemlerin usule uygun olarak yapıldığı” gerekçesiyle reddedildi:

“Bozmaya uyularak yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla…”

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“Yeniden yargılamaya gerek yok”

Yargıtay, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin Kozağaçlı ile ilgili 2019 yılındaki kararına dair ise düzeltme hükmü verdi:

“…bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediği, CMK'nın 303/1-c maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün birinci maddesine ‘CMK'nın 283’üncü maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkı gözetilerek cezasının 10 yıl 15 ay hapis cezası olarak infazına’ ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına…”

Yargıtay, avukatlar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı’nın avukatlarının duruşmalı inceleme taleplerini reddetti.

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“Gizli tanıkların karara etkisi görülmedi”

Kararda, temyiz talebi reddedilirken, gizli tanıkların karar etkisinin bulunmadığı ifade edildi:

“Sanıklar hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2019 tarihli, 2018/84 Esas ve 2019/125 sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından mahkumiyetlerine kararı verildiği, yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay (Kapatılan) 16. Ceza Dairesi'nin 03.09.2020 tarihli ve 2020/1499 Esas, 2020/3679 Karar sayılı ilamı ile bozma kararı verilerek dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderildiği, silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından açılan kamu davasında verilen hükmün daha önceden temyiz denetiminden geçtiği görülmekle;

Dosyada mevcut diğer delillerin atılı suçun sübutu için yeterli olduğu görülmekle gizli tanık Ateş, gizli tanık Çelik, gizli tanık Kanarya'nın mahkemede dinlenmemiş olması sonuca etkili görülmemiştir.”

Barkın Timtik hakkındaki hüküm de onandı

Avukat Barkın Timtik hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de onandı:

“Bozmaya uyularak yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık ve müdafinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1 inci maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle mahkumiyete ilişkin hükmün onanmasına…”

Diğer avukatlarla ilgili dosya istinaf incelemesine

Yargıtay, yargılanan avukatlar Naciye Demir ve Şükriye Erden hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına yönelik itirazı reddetti.

Avukatlar Alper Tunga Saral, Güçlü Sevimli, Efkan Bolaç, Gülvin Aydın Savran, Güray Dağ, Metin Narin, Mümin Özgür Gider, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi (Özer) Sönmez ve Taylan Tanay hakkında istinaf incelemesi yapılmadığı için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine hükmetti:

Avukatlar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma suçu” dışında kalan tüm suçlardan kurulan tüm hükümlerle ilgili de yine istinaf kararı verildi:

“5235 sayılı Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin, 07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca 20.07.2016 tarihinde göreve başladığı, ilk derece mahkemesi kararının ise Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verildiği ve hükümlerin daha önceden Yargıtayın temyiz incelemesinden geçmediğinin anlaşılması karşısında; hükümlerin istinaf kanun yoluna tabi olması nedeniyle, dosyanın mahalline gönderilmek üzere incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine…”

Ebru Timtik için temyiz incelemesine ret

Avukat Ebru Timtik hakkında da dava süresince hayatını kaybetmiş olduğundan, temyiz istemi reddedildi:

“Sanığın UYAP ortamından alınan nüfus kayıt örneğinden 27.08.2020 tarihinde yerel mahkeme kararından önce öldüğü anlaşıldığından ölen sanık yönünden Avukat Oğuzhan Topalkara’nın vekalet ilişkisi sona ereceğinden ve temyize yetkisi bulunmadığından CMK'nın 298 inci maddesi uyarınca temyiz isteminin reddine…”

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Karar

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemes, 11 Kasım 2022'de şu kararı vermişti: 

Selçuk Kozağaçlı: “Örgüt üyeliği”nden 12, “örgüt propagandası”ndan 1 yıl hapis cezası,

Barkın Timtik: “Örgüt üyeliği”nden 12, “örgüt propagandasından 7 yıl, “direnme” suçundan 1 yıl, yasadışı gösteriye katılmaktan 6 ay hapis cezası, 

Oya Aslan: “Örgüt üyeliği”nden 10 yıl 6 ay, “örgüt propagandası”ndan 6 yıl,

Taylan Tanay, Betül Vangölü Kozağaçlı, Güçlü Sevimli, Gülvin Aydın: “Örgüt üyeliği”nden 6 yıl 3 ay, “örgüt propagandası”ndan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB),

Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serkan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz: “Örgüt üyeliği”nden 6 yıl 3 ay,

Özgür Yılmaz: “Örgüt propagandası”ndan 1 yıl (Kesinleşen “örgüt üyeliği” cezası olduğundan bu dosyadaki suçlamanın reddine),

Şükriye Erden: “Örgüt propagandası”ndan HAGB, (Kesinleşen “örgüt üyeliği” cezası olduğundan bu dosyadaki suçlamanın reddine),

Naciye Demir: “Örgüt propagandası”ndan HAGB.

Sanıklar Zeki Rüzgar ve Günay Dağ açısından dosyalar ayrıldı.

Adil yargılanma hakkı için başladığı ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik açısından ise dosyanın düşürülmesine karar verildi.

(AS)

çhd davası
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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