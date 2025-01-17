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KADIN
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 13:51
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 14:03
2 dk Okuma

İstanbul’da Başhekimden hastaya: Taciz edildiğini ispatlayamazsın

Sanık doktorun sağlık ve yaş gerekçeleriyle duruşmaya katılmadığı davada, diğer mağdur kadınların dinlenmesi kararı alındı. Davanın bir sonraki duruşması, 6 Mayıs 2025’te İstanbul 87. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İstanbul’da Başhekimden hastaya: Taciz edildiğini ispatlayamazsın
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İstanbul’da özel bir hastanede jinekoloji muayenesi sırasında yaşanan taciz iddiaları üzerine hukuk mücadelesi başlatıldı.

İstanbul 87. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün (16 Ocak Perşembe) görülen davanın ilk duruşmasına sanık doktor sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.

"Onlarca kadın da benzer iddiaları anlattı"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Avukat Hediye Gökçe Baykal, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Reyhan, bir özel hastanede jinekoloji muayenesi sırasında doktorun kendisine karşı normal olmayan davranışları sebebiyle muayeneyi yarıda keserek tepki gösterdi. Hastane hasta hakları birimi ve başhekimle görüşmesine rağmen, 'İspatlayamazsınız' cevabını aldı.  Bunun üzerine, sosyal medyada isim, hastane ve şehir belirtmeden yaptığı paylaşım sonrası onlarca kadından mesaj almış, kadınlar doktorun adını açıkça belirterek benzer tacizlere maruz kaldıklarını ifade etti.”

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli doktorun taciz içerikli sözleri ve fiziksel müdahaleleri detaylandırıldı. Olay sırasında asistanın da odada bulunduğu belirtilmesine rağmen, asistanın hiçbir tepki vermediği ve müştekinin uyarılarına sessiz kaldığı kaydedildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli, müştekiyi muayene esnasında uygunsuz bir şekilde dokunmuş, cinsel içerikli söylemlerde bulunmuş ve müştekinin itirazlarına rağmen tacizine devam etmiştir. Müştekinin samimi ve detaylı beyanları ile olayın gerçekliği ortaya konmuş, şüphelinin savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik bulunmuştur.”

Taciz edildiğini açıklayan iki kadın tanık olarak dinlenilecek

Davada, diğer mağdur kadınların mahkeme huzurunda dinlenmesi talebi, sanık avukatın itirazlarına rağmen kabul edildi.

Ayrıca, bir başka avukat kadının da aynı doktor tarafından tacize uğradığı ve ayrı bir dava açıldığı öğrenildi. Avukat Baykal, şu açıklamayı yaptı:

“Kadınlar çoğu zaman 'ispatlayamam' ya da 'yanlış mı anladım' düşüncesiyle bu tür durumlarda sessiz kalıyor. Reyhan, başhekimle konuşmuş ancak ciddiye alınmamış. Şimdi bu hukuk mücadelesiyle seslerini duyuruyorlar. Bu konuda ilk adımı attık ve dayanışma çağrımızı yineliyoruz.”

Bir sonraki duruşma 6 Mayıs’ta

Sanığın sağlık ve yaş gerekçeleriyle duruşmaya katılmadığı davada, diğer mağdur kadınların dinlenmesi kararı alındı. Davanın bir sonraki duruşması, 6 Mayıs 2025’te İstanbul 87. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Adalet arayışında dayanışma vurgusu yapan Baykal, bu tür olayların kadınlar tarafından fark edilmesi ve dile getirilmesinin önemine dikkat çekerek destek çağrısı yaptı.

bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekek şiddeti Cinsel saldırı taciz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği kadına karşı şiddet cinsel saldırı davaları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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