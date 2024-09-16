Fotoğraflarla 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni

16. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, dün (15 Eylül) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödülün bu sene Türkiye'den sahibi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye dışından Sierra Leone'den yine kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay oldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan insan hakları savunucusu ve Dink’in eşi olan Rakel Dink, yaşamı ve mücadelesi anılan eşi Hrant Dink'in 70. doğum günü olduğuna dikkat çekerek, dünyada fiziksel ve ruhsal şiddet ile öfkenin hakim olduğunu belirti. Bu durumun sabır, merhamet, saygı ve sevginin her geçen gün daha da azalmasına neden olduğunu vurguladı.

Dink ayrıca ödül komite üyelerinden Gezi hükümlüsü Çiğdem Mater’e sevgilerini iletti.

Hrant Dink Ödülü Mor Çatı ve Rugiatu Neneh Turay’ın

Törenin açılış konuşmasını insan hakları savunucusu ve Dink’in eşi olan Rakel Dink yaptı.

Rakel Dink'in konuşmasının ardından hayvan hakları aktivistleri, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesine yönelik yasa tasarısını salonda protesto etti.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan ödül töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Sierra Leone'den kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay ödülünü alırken.

Rugiatu Neneh Turay: “Değişimin ancak içeriden sağlanabileceğine inanıyorum. Bu süreçte, güçlü ve kararlı durmak, odaklanmak, asla geri adım atmamak ve pes etmemek konusunda adeta kendimi sınadım.”

Mor Çatı adına sahneye Selime Büyükgöze, Melike Keleş, Leyla Soydinç ve Yasemin Temizarabacı geldi. Kurum adına yapılan ortak konuşmada kadınların haklarına göz dikildiği, feminizmin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Kadınlar ayrıca mücadeleyi sahiplendiklerini, güçlü ve umutlu hissettiklerini söylediler.

Törende eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı ve eski BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da vardı.

Tören sonrası hayvan hakları savunucuları "Kurtuluş yok tek başına, ya tüm türler ya hiç birimiz" yazılı pankartla sahneye çıktı.