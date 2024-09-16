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Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 14:12
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Fotoğraflarla 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni

bianet’in objektifinden İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni.

Aren Yıldırım

Aren Yıldırım

Aren Yıldırım

Görseli Büyüt
Fotoğraflarla 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni
*Hrant Dink, Henri Nannen Ödül Töreni'nde konuşuyor, Mayıs 2006. (Fotoğraflar: Aren Yıldırım/bianet)

16. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, dün (15 Eylül) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödülün bu sene Türkiye'den sahibi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye dışından Sierra Leone'den yine kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay oldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan insan hakları savunucusu ve Dink’in eşi olan Rakel Dink, yaşamı ve mücadelesi anılan eşi Hrant Dink'in 70. doğum günü olduğuna dikkat çekerek, dünyada fiziksel ve ruhsal şiddet ile öfkenin hakim olduğunu belirti. Bu durumun sabır, merhamet, saygı ve sevginin her geçen gün daha da azalmasına neden olduğunu vurguladı.

Dink ayrıca ödül komite üyelerinden Gezi hükümlüsü Çiğdem Mater’e sevgilerini iletti.

Hrant Dink Ödülü Mor Çatı ve Rugiatu Neneh Turay’ın
Hrant Dink Ödülü Mor Çatı ve Rugiatu Neneh Turay’ın
Bugün 10:59
Görseli Büyüt

Törenin açılış konuşmasını insan hakları savunucusu ve Dink’in eşi olan Rakel Dink yaptı.

Görseli Büyüt

Rakel Dink'in konuşmasının ardından hayvan hakları aktivistleri, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesine yönelik yasa tasarısını salonda protesto etti.

Görseli Büyüt

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan ödül töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Görseli Büyüt

Sierra Leone'den kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay ödülünü alırken.

Görseli Büyüt

Rugiatu Neneh Turay: “Değişimin ancak içeriden sağlanabileceğine inanıyorum. Bu süreçte, güçlü ve kararlı durmak, odaklanmak, asla geri adım atmamak ve pes etmemek konusunda adeta kendimi sınadım.”

Görseli Büyüt

Mor Çatı adına sahneye Selime Büyükgöze, Melike Keleş, Leyla Soydinç ve Yasemin Temizarabacı geldi. Kurum adına yapılan ortak konuşmada kadınların haklarına göz dikildiği, feminizmin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Kadınlar ayrıca mücadeleyi sahiplendiklerini, güçlü ve umutlu hissettiklerini söylediler.

Görseli Büyüt

Törende eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı ve eski BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da vardı.

Görseli Büyüt

Tören sonrası hayvan hakları savunucuları "Kurtuluş yok tek başına, ya tüm türler ya hiç birimiz" yazılı pankartla sahneye çıktı.

Görseli Büyüt

Tören sonrası toplu fotoğraf çekildi.

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
Hrant Dink Ödülleri 2024
Aren Yıldırım
Aren Yıldırım
[email protected] tüm yazıları

bianet editörü. Dilbilimci-Çevirmen. NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Kürtçe (Soranca) Konuşma Klavuzu ve Bo Bîyanîyan Kitêbî Fêrbûnî Kurdî kitaplarının yazarı

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