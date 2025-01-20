Cuma günü gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Ocak Cuma günü İstanbul, Mersin ve Van’da gözaltına alınan gazeteci ve gazete çalışanı altı kişi ‘örgüt üyeliği’ suçlaması ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da gözaltına alınan Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş ve Welat Ekin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcı, Van’da gözaltına alınan Reyhan Hacıoğlu ile Mersin’de gözaltına alınan Vedat Örüç’ün ise ifadelerini bulundukları kentlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alacağını söyledi.

Ancak ifadeleri almayan savcılık, altı kişi de ‘örgüt üyeliği’ iddiası ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de gazetecileri tutukladı.

İstanbul, Van ve Mersin'de operasyon: 5 gazeteci gözaltında

(HA)