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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 09:38
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 13:04
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'Akın Gürlek' videosu nedeniyle ifade veren CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Gençlik Kolları'nın hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili video paylaşıldığı için polis eşliğinde ifade vermeye götürüldü. Ancak savcılık 'Aydın gözaltına' değil diye açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
'Akın Gürlek' videosu nedeniyle ifade veren CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yapılan paylaşım nedeniyle ifade verdi.

Savcılık, Aydın'ın gözaltına alındığı haberlerini yalanladı. Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Ancak Aydın, evine gelen polisler tarafından adliyeye götürüldü.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi. "Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Aydın, kendisini şu sözlerle savundu:

"Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaparım. Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetilen tüm kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Kurumsal hesaplara erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin inisiyatifim yoktur. Bahsetmiş olduğunuz video, Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam nedeniyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfadaki içerikleri kendi sayfamda paylaşırım. Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."

Aydın, sevk edildiği sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Videoda Akın Gürlek eleştirisi var

CHP Gençlik Kolları sayfasından dün (19 Ocak) “SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek” başlığıyla bir video yayınlanmıştı.

Video Özgür Özel’in 2020’de CHP Grup Başkanvekiliyken Akın Gürlek hakkında sarf ettiği “Dört tane hakim bulamadınız. Bu adalet celladını ‘seyyar giyotin’ olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi adaletle bağını koparmış. Bu beyefendi devr-i iktidarınızın şahıs devletinde ‘onu bırakmam’ diyen kişinin talimatları için tekerlekli giyotin bu. Bu isim Akın Gürlek. Bu meclisin kayıtların ilerleyen zamanlarda tekrar yer alacak” sözleriyle başlıyor ve gazeteciler ile hukukçuların eleştirileriyle devam ediyor.

Video Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanması ve Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına gönderme olarak yayımlanmış.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek chp gençlik kolları Cem Aydın
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