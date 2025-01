Joe Biden, Amerikan Yerlisi Leonard Peltier'in cezasını hafifletti

Amerikan Yerlisi hakları savunucusu Leonard Peltier, 1975 yılında iki FBI ajanının öldürülmesi suçlamasıyla hapse girmesinin üzerinden neredeyse yarım asır geçtikten sonra evine dönecek.

46. ABD Başkanı Joe Biden, Peltier'in cezasının ABD’nin Amerikan Yerlilerine kötü muamelesinin bir örneği olduğunu söyleyerek onlarca yıldır yürütülen kampanyaların ardından dün (20 Ocak) cezasını hafifletti.

Beyaz Saray da şu anda 80 yaşında olan ve sağlık durumu kötüye giden Peltier'in ev hapsine geçeceğini söyledi.

Af niteliği taşımayan karar, Peltier'in suçsuz olduğunu söyleyen insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Associated Press’te yer alan habere göre, Biden'ın görevde olduğu son dakikalarda gelen bu karar, Peltier'in suçlu olduğunu savunan kolluk kuvvetlerinin tepkisine neden oldu.

Amerikan Yerlileri Ulusal Kongresi “tarihi” kararı kutladığı açıklamasında, davanın “uzun zamandır Yerli Halkların karşılaştığı sistematik adaletsizlikleri sembolize ettiğini” söyledi.

Öte yandan Biden, Peltier’in cezasını eski FBI Direktörü Christopher Wray'in karşıt görüşüne rağmen hafifletti.

Wray, bu ayın başlarında Biden’a gönderdiği özel bir mektupta, "Peltier, pişmanlık duymayan bir katildir" şeklindeki görüşünü yinelemiş ve Biden’a onun özgürlüğü için harekete geçmemesi çağrısında bulunmuştu.

Leonard Peltier hakkında

Amerikan Yerlisi (Native American) hakları savunucusu.

1944 doğumlu olan Peltier, Lakota Sioux ve Anishinaabe (Chippewa) halklarından geliyor. 1970'lerde, özellikle Amerikan Yerlisi topluluklarının haklarını savunmak ve onları federal hükümetin baskılarından korumak için aktif bir şekilde mücadele eden Amerikan Yerlisi Harekâtı'na (American Indian Movement, AIM) katıldı.

İsmi, 1975 yılında Pine Ridge Yerli Bölgesi'nde (Pine Ridge Indian Reservation) meydana gelen bir çatışmada dünya çapında duyuldu. Bu olayda, iki FBI ajanı olan Jack Coler ve Ronald Williams, yerli bir adamın öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürütürken öldürüldü. Peltier, cinayetlerin sorumlusu olarak tutuklandı.

1999 yılında yayımlanan anı kitabı Prison Writings: My Life Is My Sun Dance'de Peltier, çatışmaya katıldığını kabul etti; ancak FBI ajanlarını öldürmediğini belirtti. İnsan hakları örgütleri, özellikle Uluslararası Af Örgütü; Nelson Mandela, Mother Teresa ve Dalai Lama gibi siyasi figürler, Peltier için af talep etti.

Peltier'in avukatları ve savunucuları da davanın birçok usulsüzlük içerdiğini, delillerin yanlış sunulduğunu ve tanıkların zorla ifadeye zorlandığını söyledi. Peltier, tutuklanmasının Amerikan Yerlilerinin karşılaştığı sistematik adaletsizliklerin bir örneği olduğunu savundu.

2004 yılında ABD başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu ve Barış ve Özgürlük Partisi'nden aday olarak 27 bin 607 oy aldı.