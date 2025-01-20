Biden, Trump'ın hedef aldığı şahsiyetlere önleyici af çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin son saatlerinde, ABD başkanlığının kendisine tanıdığı yetkilere veda etmeye hazırlanırken bir dizi kamu görevlisini Trump yönetiminin olası intikamından korumayı amaçlayan daha önce benzeri görülmemiş bir af kararı açıkladı.

Biden COVID-19'a karşı önlemler konusunda Trump ile karşı karşıya gelmiş olan ABD Halk Sağlığı sisteminin başı Dr. Anthony Fauci, Trump'ın dış politika ve savunma kararlarına karşı çıkarak onun için "iliklerine kadar faşist" diyen eski Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve 6 Ocak 2021'deki Capitol Hill isyanını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi üyeleri için "önleyici af" ilan etti.

Trump adı geçenlerin tümünü seçim kampanyası döneminde hedef almış ve hapse atmaya yemin etmişti.

Biden: "Suçlu oldukları için af çıkarmıyorum"

Biden yaptığı açıklamada, "Bu afların çıkarılması, herhangi bir kişinin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğunun kabulü olarak algılanmamalı ya da herhangi bir suçun kabulü olarak yanlış yorumlanmamalıdır," dedi. ABD'nin bu kamu görevlilerine "ülkemize yorulmak bilmeyen bağlılıkları için minnet borçlu olduğunu" da sözlerine ekledi.

euronews'un haberine göre, bu "koruma amaçlı" karar, az sonra ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın, kendisiyle siyasal tartışmaya girmiş ya da 6 Ocak 2021 Capitol Hill Baskını'ndan kendisini sorumlu tutmuş kişilerin de aralarında olduğu "düşmanları listesi"ne atıfta bulunmasının ardından geldi.

ABD'de başkanların görev süreleri sona ererken af çıkarmaları adetten olmakla birlikte şimdiye kadar affedilenler genellikle sıradan suçlardan hüküm giymiş sıradan ABD yurttaşları oluyordu.

Biden çıkarttığı kararnameyle haklarında henüz koğuşturma başlatılmamış kişileri koruma altına aldı.

"Affedilenler" kim?

Fauci, 2022'de emekli olana kadar Biden'ın baş tıbbi danışmanıydı ve en çok ülkenin COVID-19 salgınına verdiği tepkinin koordine edilmesine yönelik desteğiyle biliniyordu.

Trump, Koronavirüse dair temelsiz iddialarını onaylamadığı için Faucci'yi hedef almıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını sırasındaki tutumuna ilişkin açıklamalarında eski başkanın ayaklanmaya bizzat müdahil olduğunu ileri sürmüş ve kendisini faşist olarak nitelemişti.

Affedilenler arasında 6 Ocak ayaklanması konusunda Trump ile karşı karşıya gelen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclis üyeleri Liz Cheney ve Adam Kinzinger'in de aralarında oluğu 6 Ocak komitesi üyeleri ve personeli ile komite önünde ifade veren ABD Kongre Binası ve DC Metropolitan polis memurları da var.

(AEK)