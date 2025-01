Madonna: Mücadeleyi bırakmayın

Müzisyen ve pop müzik ikonu Madonna, ABD Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te ikinci kez devralan Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Madonna, sosyal medya hesabından “Yeni hükümetimizin yıllar boyunca mücadele edip kazandığımız tüm özgürlükleri yavaş yavaş ortadan kaldırmasını izlemek çok üzücü. Mücadeleyi bırakmayın,” diye yazdı.

Madonna, paylaşımının yanına gökkuşağı bayrağı ve kırık kalp emojisi de koydu.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM