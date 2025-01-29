ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 17:17
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 17:19
2 dk Okuma

Madonna: Mücadeleyi bırakmayın

Pop müzik ikonu, ABD'de yeni hükümetin "kazanılmış özgürlükleri" yavaşça ortadan kaldırmasını izlemenin üzücü olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Madonna: Mücadeleyi bırakmayın
Fotoğraf: Wikimedia

Müzisyen ve pop müzik ikonu Madonna, ABD Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te ikinci kez devralan Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Madonna, sosyal medya hesabından “Yeni hükümetimizin yıllar boyunca mücadele edip kazandığımız tüm özgürlükleri yavaş yavaş ortadan kaldırmasını izlemek çok üzücü. Mücadeleyi bırakmayın,” diye yazdı.

Madonna, paylaşımının yanına gökkuşağı bayrağı ve kırık kalp emojisi de koydu.

Trump hangi kararnameleri imzaladı?

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz bir dizi kararnameyle, yeni dönemi başlattı. Trump'ın en çok gündeme geldiği konulardan biri, LGBTİ+ karşıtı politikarı. İmzaladığı kararnamelerden bazıları ise şöyle:

  • Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme,
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkış sürecinin başlatılması,
  • Ülkenin güney sınırında "ulusal acil durum" ilânı
  • 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılanlara af,
  • Federal hükümete ifade özgürlüğünün yeniden yerleştirilmesi, hükümetin ifade özgürlüğünü sansürlemesinin engellenmesi
  • Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (Doge) kurulması
  • Federal hükümetin her unsuruna hayat pahalılığı kriziyle mücadele talimatı verilmesi,
  • Federal kurumlarda farklı cinsel kimliklerin kendini tanımladıkları zamirlerle temsilinin sonlandırılması,
  • TikTok yasağının yürürlüğe girmesinin geçici olarak engellenmesi. (TY)
Haber Yeri
İstanbul
madonna donald trump abd başkanlık seçimi
ilgili haberler
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
26 Ocak 2025
/haber/trump-filistinli-multecilerin-arap-ulkelerine-yerlestirilmesini-teklif-etti-303969
Trump’ın iklim emirleri: Sondaj yapacağız bebeğim
23 Ocak 2025
/haber/trumpin-iklim-emirleri-sondaj-yapacagiz-bebegim-303905
Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı
22 Ocak 2025
/haber/piskopostan-trump-a-gocmenler-ve-lgbti-lara-merhametli-olma-cagrisi-303870
Joe Biden, Amerikan Yerlisi Leonard Peltier'in cezasını hafifletti
21 Ocak 2025
/haber/joe-biden-amerikan-yerlisi-leonard-peltier-in-cezasini-hafifletti-303826
İKLİM, CİNSİYET VE GÖÇ KARARNAMELERİ YOLDA
Trump yemin ederek ABD Başkanlığını ikinci kez devraldı
20 Ocak 2025
/haber/trump-yemin-ederek-abd-baskanligini-ikinci-kez-devraldi-303804
CHENEY, MILLEY VE FAUCI'YE AF
Biden, Trump'ın hedef aldığı şahsiyetlere önleyici af çıkardı
20 Ocak 2025
/haber/biden-trump-in-hedef-aldigi-sahsiyetlere-onleyici-af-cikardi-303803
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
26 Aralık 2024
/haber/trump-panama-kanali-ni-istiyor-303060
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
24 Aralık 2024
/haber/gronland-i-abd-topraklarina-katmak-isteyen-trump-a-yanit-302993
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
26 Ocak 2025
/haber/trump-filistinli-multecilerin-arap-ulkelerine-yerlestirilmesini-teklif-etti-303969
Trump’ın iklim emirleri: Sondaj yapacağız bebeğim
23 Ocak 2025
/haber/trumpin-iklim-emirleri-sondaj-yapacagiz-bebegim-303905
Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı
22 Ocak 2025
/haber/piskopostan-trump-a-gocmenler-ve-lgbti-lara-merhametli-olma-cagrisi-303870
Joe Biden, Amerikan Yerlisi Leonard Peltier'in cezasını hafifletti
21 Ocak 2025
/haber/joe-biden-amerikan-yerlisi-leonard-peltier-in-cezasini-hafifletti-303826
İKLİM, CİNSİYET VE GÖÇ KARARNAMELERİ YOLDA
Trump yemin ederek ABD Başkanlığını ikinci kez devraldı
20 Ocak 2025
/haber/trump-yemin-ederek-abd-baskanligini-ikinci-kez-devraldi-303804
CHENEY, MILLEY VE FAUCI'YE AF
Biden, Trump'ın hedef aldığı şahsiyetlere önleyici af çıkardı
20 Ocak 2025
/haber/biden-trump-in-hedef-aldigi-sahsiyetlere-onleyici-af-cikardi-303803
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
26 Aralık 2024
/haber/trump-panama-kanali-ni-istiyor-303060
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
24 Aralık 2024
/haber/gronland-i-abd-topraklarina-katmak-isteyen-trump-a-yanit-302993
Sayfa Başına Git