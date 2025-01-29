Madonna: Mücadeleyi bırakmayın

Müzisyen ve pop müzik ikonu Madonna, ABD Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te ikinci kez devralan Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi.
Madonna, sosyal medya hesabından “Yeni hükümetimizin yıllar boyunca mücadele edip kazandığımız tüm özgürlükleri yavaş yavaş ortadan kaldırmasını izlemek çok üzücü. Mücadeleyi bırakmayın,” diye yazdı.
Madonna, paylaşımının yanına gökkuşağı bayrağı ve kırık kalp emojisi de koydu.
It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️🌈💔— Madonna (@Madonna) January 28, 2025
Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM
Trump hangi kararnameleri imzaladı?
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz bir dizi kararnameyle, yeni dönemi başlattı. Trump'ın en çok gündeme geldiği konulardan biri, LGBTİ+ karşıtı politikarı. İmzaladığı kararnamelerden bazıları ise şöyle:
- Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme,
- Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkış sürecinin başlatılması,
- Ülkenin güney sınırında "ulusal acil durum" ilânı
- 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılanlara af,
- Federal hükümete ifade özgürlüğünün yeniden yerleştirilmesi, hükümetin ifade özgürlüğünü sansürlemesinin engellenmesi
- Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (Doge) kurulması
- Federal hükümetin her unsuruna hayat pahalılığı kriziyle mücadele talimatı verilmesi,
- Federal kurumlarda farklı cinsel kimliklerin kendini tanımladıkları zamirlerle temsilinin sonlandırılması,
- TikTok yasağının yürürlüğe girmesinin geçici olarak engellenmesi. (TY)