Trump: İnsanların Gazze'ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisinin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ortadoğu'da “barış” istediğini savundu ve bunun için Gazze krizinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini iddia eden Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum," diye konuştu.

Trump, “Sus Payı Davası”nın 10 Ocak 2025’te görülen son duruşmasında Stormy Daniels adlı kadın oyuncuya rüşvet ödemekten suçlu bulundu ve hakkında şartsız tahliye kararı verildi. Böylelikle Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ise 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve eski İsrail savunma bakanı Yoav Galant hakkında "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı.

Mısır ve Ürdün ile görüşme

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve Gazzelilere daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi," dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını söyleyen Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar," yorumunu yaptı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor."

Hamas’tan açıklama

Öte yandan Gazze'deki ateşkesle ilgili değerlendirmeler yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkeste Joe Biden'ın mı yoksa Donald Trump'ın mı daha etkili olduğu yönündeki soruya, "Başkan Trump," diye yanıt verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri ise Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.

Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz," dedi.

Gazzelilerin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı. (TY)