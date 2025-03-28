İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'a gözaltı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltında.

Avukatının gözaltına alınmasına İmamoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla anında tepki gösterdi.

Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025

Pehlivan'ın gözaltına alındığını CHP'li Özer duyurmuştu

Pehlivan'ın gözaltına alındığını CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından "bir uydurma gözaltı daha" başlığıyla duyurmuştu.

Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!



İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.



Millet büyüktür!!! — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) March 27, 2025

Avukatlar herhangi biri gibi gözaltına alınabilir mi?

Avukatlar, sıradan vatandaşlar gibi suç şüphesiyle gözaltına alınabilirler. Ancak savunma hakkının korunması adına mesleklerinin niteliğinden gelen bazı güvencelere sahiptirler. Bu güvenceler keyfi gözaltıların önüne geçmeyi amaçlar.

Suçüstü halleri dışında Savcılık izni olmadan gözaltı yapılamaz

Avukatlar, bir suç işlendiği şüphesiyle, suçüstü halinde herkes gibi hemen gözaltına alınabilir. Ancak suçüstü değilse baro ve Cumhuriyet savcılığına haber verilmeden işlemler yapılamaz. Mesleki faaliyetleri (örneğin bir müvekkilini savunması) nedeniyle cezalandırılamaz.

CMK’ye göre uygulanacak prosedür

Avukatların da gözaltı işlemleri Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’ya tabidir. Ancak örneğin avukatların üstü aranırken dahi farklı kurallar uygulanır.

Avukatlık Kanunu Madde 58 Avukatın yazıhanesi, konutu ve üzerinde arama yapılabilmesi, ancak mahkeme kararıyla mümkündür.



Bu arama, Cumhuriyet savcısı ile baro temsilcisi huzurunda yapılır.

Aramada meslek sırrı niteliğindeki belgeler alınamaz.

(AEK)