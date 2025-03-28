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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 01:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 12:47
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SAVUNMA HAKKI BASKI ALTINDA

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'a gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer duyurdu. Tutuklu Belediye Başkanı sosyal medya hesabından derhal bir protesto yayımlattı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'a gözaltı
Avukat Mehmet Pehlivan

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltında. 

Avukatının gözaltına alınmasına İmamoğlu  sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla anında tepki gösterdi.

Pehlivan'ın gözaltına alındığını CHP'li Özer duyurmuştu

Pehlivan'ın gözaltına alındığını CHP İstanbul Milletvekili  Avukat Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından "bir uydurma gözaltı daha" başlığıyla duyurmuştu. 

Avukatlar herhangi biri gibi gözaltına alınabilir mi? 

Avukatlar, sıradan vatandaşlar gibi suç şüphesiyle gözaltına alınabilirler. Ancak savunma hakkının korunması adına mesleklerinin niteliğinden gelen bazı güvencelere sahiptirler. Bu güvenceler keyfi gözaltıların önüne geçmeyi amaçlar.

Suçüstü halleri dışında Savcılık izni olmadan gözaltı yapılamaz

Avukatlar, bir suç işlendiği şüphesiyle, suçüstü halinde herkes gibi hemen gözaltına alınabilir. Ancak suçüstü değilse baro ve Cumhuriyet savcılığına haber verilmeden işlemler yapılamaz. Mesleki faaliyetleri (örneğin bir müvekkilini savunması) nedeniyle cezalandırılamaz.

CMK’ye göre uygulanacak prosedür

Avukatların da gözaltı işlemleri Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’ya tabidir. Ancak örneğin avukatların üstü aranırken dahi farklı kurallar uygulanır.

Avukatlık Kanunu Madde 58

Avukatın yazıhanesi, konutu ve üzerinde arama yapılabilmesi, ancak mahkeme kararıyla mümkündür.

Bu arama, Cumhuriyet savcısı ile baro temsilcisi huzurunda yapılır.
Aramada meslek sırrı niteliğindeki belgeler alınamaz.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Gözaltı
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