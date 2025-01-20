Trump yemin ederek ABD Başkanlığını ikinci kez devraldı

ABD Kongresindeki geleneksel törenle yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, Joe Biden'a kaybettiği 2020 seçimlerinin ardından, 2024 seçimlerinde geri aldığı başkanlıkta ikinci dönemine başladı.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği devir teslim töreni dualarla açıldı. Başkan Yardımcısı seçilen J. D.Vance'in, eşi Usha Vance'in elinde tuttuğu İncil'e el basarak yemin etmesinin ardından Trump da, eşi Melanie Trump'ın tuttuğu İncil'in önünde yemin etti ve ülkenin 47. Başkanı olarak Beyaz Saray'a yerleşti. AA'nın haberine göre Trump İncil'e elini basmayı başaramadı.

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası bahçesinde değil içeride düzenlenen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra yaşayan bütün eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle birlikte -Barack Obama'nın eşi Michelle hariç- katıldılar. Michelle Obama törene katılmadı, önceki gün kilise de yapılan ve Barack Obama ile Donald Trump'ın samimi görünen konuşmalarının tartışma konusu olduğu törene de katılmamıştı.

Trump'ın yemin eder etmez yayımlayacağı kararnameler

Donald Trump yemin töreninin hemen ardından, Amerika'da yeni bir çığır açacağını iddia ettiği politikalarının başlıca yönlerini dışa vuran bir dizi kararname yayımlayacağını açıkladı. Bu kararnameler belli başlı bir kaç grup altında toplanıyor.

Göç ve sınır güvenliğine yönelik kararnameler:

* Ulusal acil durum ilanı: Trump ABD-Meksika sınırında takviye askeri birlikler konuşlandırmaya ve sınıra duvar inşasını yeniden başlatmaya yönelik olarak ulusal acil durum kararnamesi çıkarıyor.

* Doğum dolayısıyla yurttaşlığa son verilmesi: Trump'ın ABD yurttaşı olmayan anne-babadan ABD'de dünyaya geldikleri için yurttaşlığa hak kazanılmasına son vermeyi amaçlayan tartışmalı bir kararname daha çıkartacak.

* İltica politikasında kökten değişiklik: Trump idaresi mülteci yerleştirme programını dört aylığına askıya almayı ve iltica talep edenlerin ABD mahkemelerindeki duruşmalarının sonucunu ABD'de değil Meksika'da beklemelerini öngören "Meksika'da Kal" politikasını yerleştirme amacıyla bir başka kararname yayımlıyor.

Enerji ve çevre politikalarına yönelik kararnameler:

* Ulusal enerji acil durumu: Trump, yerli fosil yakıt üretimini hızlandırmak, petrol ve gaz aramaları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak ve elektrikli oto kullanımını ve enerji verimliliği standartlarını teşvik eden düzenlemeleri iptal etmek üzere acil durum ilan edecek.

* İklim anlaşmalarından çekilme: Trump Paris Anlaşması da dahil uluslararası iklim anlaşmalarından çekilmeyi ve iklimle ilgili girişimlere fon tahsisine son vermeyi planlıyor.

Sosyal politikalar ve federal programlar:

* Cinsiyet politikalarının yeniden tanımlanması: Bir Başkanlık kararnamesiyle tüm federal belgeleri ve programları etkileyecek şekilde cinsiyet kapsamında yalnızca iki biyolojik cinsiyetin -erkek ve kadın- tanınması sağlanacak.

* Çeşitlilik, hakkaniyet ve içerme (DEI) programlarının kaldırılması: Yönetim, çevresel adalet programları ve çeşitlilik eğitimi de dahil olmak üzere federal kurumlardaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini sona erdirmeyi amaçlıyor.

6 Ocak 2021 olaylarıyla ilgili aflar: Trump 6 Ocak 2021Capitol Hill Baskını'yla bağlantılı olarak hüküm giyen kişiler için bir af kararnamesi çıkaracak .