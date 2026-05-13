HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 15:20 13 Mayıs 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 15:31 13 Mayıs 2026 15:31
Okuma Okuma:  4 dakika

Gazeteci İsmail Arı hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci İsmail Arı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırladı.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Arı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve 285/1 maddesinde düzenlenen “gizliliğin ihlali” suçlarından cezalandırılması istendi.

Haberleri ve TV konuşması suçlama konusu yapıldı

Savcılık, iddianamede Arı’nın BirGün TV’de Zafer Arapgirli’nin sunduğu “Medya Terapi” programındaki sözlerini ve X hesabından yaptığı üç paylaşımı suçlama konusu yaptı.

Arı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile üyelerinin TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti yönetiminde yer aldığına, kamu kaynaklarının bu vakıflara aktarıldığına ve vergi muafiyetlerine ilişkin sözleri “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına dayanak yapıldı.

Savcılık ayrıca Arı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu Fatih'teki imam hatip lisesi inşaatına ilişkin paylaşımını; hâkim ve savcı mülakatlarıyla ilgili paylaşımını; “Yunus Emre Vakfı” soruşturmasına dair 630 milyon TL’lik yolsuzluk iddialarını içeren paylaşımını da iddianamede sıraladı.

DMM açıklaması delil gösterildi

Savcılık, Arı’nın imam hatip lisesindeki inşaata ilişkin haberine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklaması deliller arasında gösterdi.

DMM’nin haber için “açıkça dezenformasyon içerikli” açıklaması yaptığını belirterek Arı’nın buna rağmen “yanıltıcı bilgiyi internet ortamında alenen yaydığını” öne sürdü.

Yunus Emre Vakfı haberi için “gizliliğin ihlali” suçlaması

İddianamede Arı’nın “Yunus Emre Vakfı” soruşturmasına ilişkin paylaşımı için ise “gizliliğin ihlali” suçlaması yöneltildi.

Savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23 Aralık 2024 tarihli kararıyla dosyada kısıtlama kararı verildiğini belirtti. Arı’nın paylaşımının “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek şekilde gizliliği ihlal ettiğini” iddia etti.

Savcılık Arı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

İddianamenin altında Savcı Adem Can'ın imzası bulunuyor.

İsmail Arı’nın suçlama konusu haberleri

Arı, İstanbul İmam Hatip Lisesi’yle (yeni adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi) ilgili haberde, hazineye ait alana yurt inşaatı başlandığını yazmıştı.

Haberde, inşaatına izin verilen alanda “Korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescilli yapılar yer aldığını “Bu alandaki tescilli yapıların başka alanlara taşınmasına karar verildiği ve ardından inşaata başlandığı öğrenildi. Kayıtlara göre, inşaata başlanan alanda korunması gereken kültür varlığı olarak kayıtlara geçen iki metruk ahşap ev bulunuyordu.” sözleriyle anlatmıştı.

BirGün TV’de Erdoğan’ın ailesinin TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti yönetiminde yer aldığına dair de şunları söylemişti:

“Erdoğan ailesi 20 civarında vakfın yöneticisi. Bu 20 vakfın çok büyük bir kısmında, tabi bu net rakam önemli değil, Bilal Erdoğan da, Emine Erdoğan da, Sümeyye Erdoğan da birçok vakfın yönetiminde.

TÜGVA, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, Okçular Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve İrfan Vakfı, Fuat Sezgin Vakfı, Şefkat Vakfı, TÜRGEV… Bunun dışında ne var? İbni Haldun Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde, Darülaceze'nin ayrıca…

En önemli şey, kamu kaynaklarını bu vakıflara seferber edilebiliyor. Nasıl ediliyor? Deniyor ki, ‘Bu vakıflar kamu yararına faaliyet göstermektedir.’ Bu statü verilmişti. Bu yüzden ‘Bu vakıflara, belediyelerin, kamu kurumlarının, valiliklerin bina tahsis etmesi, örneğin otobüs tahsis etmesi, başka ekonomik, maddi katkılarda bulunması normal, bir suç değildir. Çünkü bu vakıf kamu yararına çalışmaktadır ve kanunlar da buna el vermektedir’ diyorlar. Biz geçen yıllarda şunu gördük. Özellikle bu vakıfların yurt binaları, TÜGVA'nın, TÜRGEV'in, İlim Yayma Cemiyeti Vakfı'nın yurt binalarının çok büyük bir kısmının aslında kamu binaları olduğu, belediyelere ait olduğu veya belediyelerin şahıslardan kiralayıp bu vakıfları tahsis ettiğini gördük. Bu çok önemli bir kaynak. Aslında yani burada bir milyonlarca, milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz.”

Arı, ayrıca Yunus Emre Vakfı/Yunus Emre Enstitüsündeki “naylon/sahte fatura” ve usulsüz ödemelerle vakfın zarara uğratıldığı” iddialarını haberleştirmişti. Yaklaşık 400 milyon TL’lik usulsüzlükten bahsedilen dosyada 23 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame düzenlenmişti.

(HA)

x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

ilgili haberler
İsmail Arı cezaevinden yazdı: “Beni Gezi’ye bağlamak istediler”
29 Mart 2026
/haber/ismail-ari-cezaevinden-yazdi-beni-geziye-baglamak-istediler-318137
Bölge barolarından İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ortak tepki
25 Mart 2026
/haber/bolge-barolarindan-ismail-ari-ve-alican-uludagin-tutuklanmasina-ortak-tepki-318021
İsmail Arı'nın anne-babası: Oğlumuzun suçu ne?
25 Mart 2026
/haber/ismail-ari-nin-anne-babasi-oglumuzun-sucu-ne-318018
BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı
22 Mart 2026
/haber/birgun-gazetesi-muhabiri-ismail-ari-tutuklandi-317926
İsmail Arı: Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak
22 Mart 2026
/haber/ismail-ari-tek-sucum-bu-ulkede-gazetecilik-yapmak-317921
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
21 Mart 2026
/haber/gazeteci-ismail-ari-gozaltina-alindi-317908
Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık
21 Temmuz 2025
/haber/gazeteci-ismail-ari-tehdit-ediliyor-yetkililer-sessiz-cete-mesajlari-acik-309656
