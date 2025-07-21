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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 12:56
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Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık

Gazeteci İsmail Arı, yaptığı haberler nedeniyle ölüm ve taciz tehditleri aldığını açıkladı. Suç duyurularının karşılık bulmadığını söyleyen Arı “Başıma bir şey gelirse sorumlusu çetelere dokunmayan yetkililerdir” dedi. RSF'den Erol Önderoğlu yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık
Fotoğraf: BirGün

BirGün muhabiri İsmail Arı, cep telefonuna gönderilen mesajlarla tehdit edildiğini açıkladı.

Gazeteci Arı, mayıs ayında Şahinler çetesiyle bağlantılı olduğu bilinen Gökhan Göz ile ilgili “yargıda rüşvet” haberi nedeniyle tehdit edildiğini duyurmuş, “Akrabalarımın kişisel verilerine ulaşmışlar ve bana da yolladılar” diyerek mesajları paylaşmıştı.

Arı, bu tehditlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu. Fakat Arı, bu çağrısının karşılık bulmadığını açıkladı, yeniden ailesine ve eşine yönelik tehdit mesajları aldığını duyurdu.

Arı, X’ten yaptığı açıklamada, “Daha önce 80 küsür yaşındaki anneannemi, teyzemi dahi ‘Sülalenizi ortadan kaldıracağız’ diye tehdit ettiler. Emniyet’e gidip şikâyetçi oldum ama ne arayan ne de soran oldu. Karşımdaki çete ise tehditlerine devam ediyor. Peşime adam takmışlar. Mesajları aynen paylaşıyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir” dedi.

Arı’ya gönderilen mesajlarda, “Ankara’da adamlarımı peşine taktım” denildiği ve eşine tecavüz etmekle tehdit edildiği görüldü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Arı’nın tehdit edilmesine ve yetkililerin kayıtsız kalmasına “Gazeteci İsmail Arı'ya yönelik her tehdide yetkililerinin gösterdiği kayıtsızlık, can güvenliğine kastetmek isteyenleri cesaretlendirmek ve fiziki saldırıya yol vermek anlamına gelir. Suç çevrelerinin gazeteciliği hedef almalarına göz yumulamaz! Bu kayıtsızlığa son verin.” İfadeleriyle tepki gösterdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ismail arı Birgün gazeteciye tehdit
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