Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık

BirGün muhabiri İsmail Arı, cep telefonuna gönderilen mesajlarla tehdit edildiğini açıkladı.

Gazeteci Arı, mayıs ayında Şahinler çetesiyle bağlantılı olduğu bilinen Gökhan Göz ile ilgili “yargıda rüşvet” haberi nedeniyle tehdit edildiğini duyurmuş, “Akrabalarımın kişisel verilerine ulaşmışlar ve bana da yolladılar” diyerek mesajları paylaşmıştı.

Arı, bu tehditlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu. Fakat Arı, bu çağrısının karşılık bulmadığını açıkladı, yeniden ailesine ve eşine yönelik tehdit mesajları aldığını duyurdu.

Arı, X’ten yaptığı açıklamada, “Daha önce 80 küsür yaşındaki anneannemi, teyzemi dahi ‘Sülalenizi ortadan kaldıracağız’ diye tehdit ettiler. Emniyet’e gidip şikâyetçi oldum ama ne arayan ne de soran oldu. Karşımdaki çete ise tehditlerine devam ediyor. Peşime adam takmışlar. Mesajları aynen paylaşıyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir” dedi.

Arı’ya gönderilen mesajlarda, “Ankara’da adamlarımı peşine taktım” denildiği ve eşine tecavüz etmekle tehdit edildiği görüldü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Arı’nın tehdit edilmesine ve yetkililerin kayıtsız kalmasına “Gazeteci İsmail Arı'ya yönelik her tehdide yetkililerinin gösterdiği kayıtsızlık, can güvenliğine kastetmek isteyenleri cesaretlendirmek ve fiziki saldırıya yol vermek anlamına gelir. Suç çevrelerinin gazeteciliği hedef almalarına göz yumulamaz! Bu kayıtsızlığa son verin.” İfadeleriyle tepki gösterdi.

(HA)