Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Turhal ilçesinde gözaltına alınan Arı’nın, Ankara’ya getirileceği öğrenildi.

BirGün'deki habere göre, Saat 22.10 sularında gözaltına alınan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Arı, kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklara ilişkin haberleriyle biliniyor.

İsmail Arı'nın Menzil Tarikatı'nın ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlattığı ‘Menzil'in Kasası’ kitabına iki soruşturma açılmıştı.

Emir: Durumu yakından takip ediyoruz

CHP grup başkanvekili Murat Emir Arı’nın gözaltına alınmasına X’te tepki gösterdi:

“Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor. Durumu yakından takip ediyoruz. Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz! Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz.”

Mustafa Varank'ın şikayetiyle yargılanan gazeteci İsmail Arı beraat etti

