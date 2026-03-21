HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.03.2026 22:59 21 Mart 2026 22:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.03.2026 23:27 21 Mart 2026 23:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

Turhal ilçesinde gözaltına alınan Arı’nın, Ankara’ya getirileceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Turhal ilçesinde gözaltına alınan Arı’nın, Ankara’ya getirileceği öğrenildi.

BirGün'deki habere göre, Saat 22.10 sularında gözaltına alınan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Arı, kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklara ilişkin haberleriyle biliniyor.

İsmail Arı'nın Menzil Tarikatı'nın ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlattığı ‘Menzil'in Kasası’ kitabına iki soruşturma açılmıştı.

Emir: Durumu yakından takip ediyoruz

CHP grup başkanvekili Murat Emir Arı’nın gözaltına alınmasına X’te tepki gösterdi:

“Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor. Durumu yakından takip ediyoruz. Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz! Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz.”

(EMK)

ilgili haberler
Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık
21 Temmuz 2025
/haber/gazeteci-ismail-ari-tehdit-ediliyor-yetkililer-sessiz-cete-mesajlari-acik-309656
İsmail Arı’nın ‘Menzil'in Kasası’ kitabına soruşturma
3 Eylül 2024
/haber/ismail-arinin-menzil-in-kasasi-kitabina-sorusturma-299269
BirGün’den Kayhan Ayhan ve İsmail Arı’ya soruşturma
21 Mart 2024
/haber/birgunden-kayhan-ayhan-ve-ismail-ariya-sorusturma-293310
Mustafa Varank'ın şikayetiyle yargılanan gazeteci İsmail Arı beraat etti
29 Kasım 2023
/haber/mustafa-varank-in-sikayetiyle-yargilanan-gazeteci-ismail-ari-beraat-etti-288605
Kızılay Başkanı Kerem Kınık şikayet etti, gazeteci İsmail Arı'ya hapis cezası verildi
27 Ekim 2022
/haber/kizilay-baskani-kerem-kinik-sikayet-etti-gazeteci-ismail-ari-ya-hapis-cezasi-verildi-269120
Savcı, gazeteci İsmail Arı'ya 4 yıla kadar hapis istedi
11 Ekim 2022
/haber/savci-gazeteci-ismail-ari-ya-4-yila-kadar-hapis-istedi-268352
