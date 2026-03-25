İsmail Arı'nın anne-babası: Oğlumuzun suçu ne?

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilerek tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın annesi ve babası oğullarını ziyaret etti.

BirGün'deki habere göre İsmail Arı ile tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde görüşen anne ve baba, ziyaret sonrası çocuklarının neden tutuklandığını sordu.

Anne Nurhayat Arı, cezaevi önünde "Benim oğlumun suçu ne? Oğlum ne yaptı?" dedi.

Baba Veli Arı da "Oğlumun bayramın ikinci gününde akşam saatinde neden gözaltına alındığına bir türlü kafam ermedi. Günahı ne yani? Doğruları yazdığı için mi?" diye konuştu.

— bianet (@bianet_org) March 25, 2026

"Gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım"

İsmail Arı da cezaevinden kamuoyuna mesaj gönderdi. Şunları kaydetti:

“Bayram günü aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazetecilere sahip çıkın. Herkese bolca selam. Gazetecilik kazanacak.”

(HA)