ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 11:32 25 Mart 2026 11:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 11:50 25 Mart 2026 11:50
Okuma Okuma:  1 dakika

İsmail Arı'nın anne-babası: Oğlumuzun suçu ne?

BirGün muhabiri İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret eden anne ve babası, tutuklamaya tepki gösterdi. Anne Nurhayat Arı “Oğlum ne yaptı?” diye sorarken, baba Veli Arı da “Doğruları yazdığı için mi?” sözleriyle yaşananlara itiraz etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsmail Arı'nın anne-babası: Oğlumuzun suçu ne?

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilerek tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın annesi ve babası oğullarını ziyaret etti.

BirGün'deki habere göre İsmail Arı ile tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde görüşen anne ve baba, ziyaret sonrası çocuklarının neden tutuklandığını sordu.

Anne Nurhayat Arı, cezaevi önünde "Benim oğlumun suçu ne? Oğlum ne yaptı?" dedi.

Baba Veli Arı da "Oğlumun bayramın ikinci gününde akşam saatinde neden gözaltına alındığına bir türlü kafam ermedi. Günahı ne yani? Doğruları yazdığı için mi?" diye konuştu.

"Gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım"

İsmail Arı da cezaevinden kamuoyuna mesaj gönderdi. Şunları kaydetti:

“Bayram günü aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazetecilere sahip çıkın. Herkese bolca selam. Gazetecilik kazanacak.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ismail arı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma TCK 217/A
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bölge barolarından İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ortak tepki
Bugün 12:04
/haber/bolge-barolarindan-ismail-ari-ve-alican-uludagin-tutuklanmasina-ortak-tepki-318021
BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı
22 Mart 2026
/haber/birgun-gazetesi-muhabiri-ismail-ari-tutuklandi-317926
İsmail Arı: Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak
22 Mart 2026
/haber/ismail-ari-tek-sucum-bu-ulkede-gazetecilik-yapmak-317921
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
21 Mart 2026
/haber/gazeteci-ismail-ari-gozaltina-alindi-317908
Sayfa Başına Git