Bölge barolarından İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ortak tepki

Bölge illerinin baroları, gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attıkları açıklamada tutuklamaların basın ve ifade özgürlüğü açısından “son derece kaygı verici” olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkını doğrudan hedef aldığı söyledi. Gazetecilik faaliyetlerinin demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun altını çizdi:

“Gazeteci Alican Uludağ'ın 20 Şubat'ta, gazeteci İsmail Arı'nın ise 23 Mart'ta tutuklanması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece kaygı verici bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Gazetecilik faaliyeti; kamuoyunu bilgilendirme, denetim ve hakikati ortaya çıkarma işleriyle demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Haber yapma, araştırma ve eleştiri faaliyetlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması, yalnızca gazetecileri değil, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını da doğrudan hedef almaktadır.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 10. maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu özgürlükler, özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda yapılan haber ve eleştiriler bakımından daha geniş bir koruma alanına sahiptir.

Buna rağmen gazetecilerin tutuklama tedbiriyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, ölçülülük ve son çare olma ilkelerine aykırıdır. Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiri olup, bir cezalandırma aracına dönüştürülemez. Gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesi, hukuk devleti ilkesini zedelediği gibi, demokratik toplum düzenine de ağır zarar vermektedir.

Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı hakkında verilen tutuklama kararları, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta; kamusal denetim mekanizmaların' zayıflatmakta ve toplumun haber alma hakkını ihlal etmektedir.

Bölge baroları olarak; gazetecilik faaliyetinin suç kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik bu tür müdahalelere derhal son verilmesini, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğine uygun hareket edilmesini ve gazetecilerin özgürlüklerinin güvence altına alınmasını talep ediyoruz.”

(HA)