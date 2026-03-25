ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 12:04 25 Mart 2026 12:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 12:09 25 Mart 2026 12:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Bölge barolarından İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ortak tepki

15 baro, gazeteciliğin kriminalize edilmesine karşı çıktı, “Tutuklamalar toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını da doğrudan hedef alıyor.” dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bölge illerinin baroları, gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attıkları açıklamada tutuklamaların basın ve ifade özgürlüğü açısından “son derece kaygı verici” olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkını doğrudan hedef aldığı söyledi. Gazetecilik faaliyetlerinin demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun altını çizdi:

“Gazeteci Alican Uludağ'ın 20 Şubat'ta, gazeteci İsmail Arı'nın ise 23 Mart'ta tutuklanması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece kaygı verici bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Gazetecilik faaliyeti; kamuoyunu bilgilendirme, denetim ve hakikati ortaya çıkarma işleriyle demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Haber yapma, araştırma ve eleştiri faaliyetlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması, yalnızca gazetecileri değil, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını da doğrudan hedef almaktadır.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 10. maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu özgürlükler, özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda yapılan haber ve eleştiriler bakımından daha geniş bir koruma alanına sahiptir.

Buna rağmen gazetecilerin tutuklama tedbiriyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, ölçülülük ve son çare olma ilkelerine aykırıdır. Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiri olup, bir cezalandırma aracına dönüştürülemez. Gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesi, hukuk devleti ilkesini zedelediği gibi, demokratik toplum düzenine de ağır zarar vermektedir.

Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı hakkında verilen tutuklama kararları, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta; kamusal denetim mekanizmaların' zayıflatmakta ve toplumun haber alma hakkını ihlal etmektedir.

Bölge baroları olarak; gazetecilik faaliyetinin suç kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik bu tür müdahalelere derhal son verilmesini, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğine uygun hareket edilmesini ve gazetecilerin özgürlüklerinin güvence altına alınmasını talep ediyoruz.”

22 Mart 2026
20 Şubat 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
alican uludağ ismail arı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git